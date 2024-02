Si svolgerà domani, domenica 18 febbraio, a Trivignano, in provincia di Venezia, una manifestazione podistica aperta a tutti.

Trivignano (VE) – La Marcia dell’Arcobaleno, l’evento ludico podistico-motorio, aperto a tutti, con diversi percorsi. Ai nordic walkers è riservato il percorso di 10 km con partenza alle h 8.20.

Ogni percorso ha un suo colore. Si parte dal colore giallo, con un percorso di 5 chilometri. Poi, quello verde, di 10 chilometri, riservato ai praticanti della camminata con i bastoncini, tipica del nord walking: http://www.nordicwalkingmestre.it/.

C’è poi il colore rosso, con un percorso di 15 chilometri e infine il colore azzurro, con un percorso di 21 chilometri.



Come partecipare alla marcia dell’Arcobaleno

Il ritrovo, per tutti i partecipanti, è alle ore 7,45 davanti alla palestra di Trivignano, in via Vicentino. Il contributo di partecipazione, da versare in loco, è di euro 3,5 oppure euro 5,5, ricevendo un dono promozionale.

L’iscrizione ala marcia dell’Arcobaleno può essere fatta oggi, sabato 17 febbraio dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 presso il palazzetto di Trivignano in via Vicentino 3. Oppure, ci si può iscrivere telefonando al 328 3819364 che è il numero della segreteria polisportiva Arcobaleno.

Il Nordic walking

La camminata nordica, nordic walking in inglese, sauvakävely in finlandese, in italiano è anche chiamata camminata con bastoni. È un’attività fisica e sportiva che utilizza bastoncini simili a quelli utilizzati nello sci di fondo ma appositamente concepiti per questa attività.

