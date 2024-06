Davide Bortolato, le proposte ambientali per Mogliano Veneto

In questo video, il candidato sindaco di Mogliano Veneto (TV) Davide Bortolato sintetizza parte del suo programma elettorale, con un forte accento sulla sostenibilità ambientale

MOGLIANO VENETO (TV) – Davide Bortolato, sindaco uscente che si ripropone alle guida della Città, annuncia un impegno continuo nella manutenzione dei parchi cittadini e nella piantumazione di nuovi alberi, sottolineando l’importanza di preservare e arricchire il patrimonio verde del comune.

Tra gli obiettivi chiave, Davide Bortolato si impegna a realizzare le misure previste nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), puntando a ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030 e a preparare la comunità agli impatti del cambiamento climatico.

Un’altra proposta significativa riguarda la creazione di spazi pet-friendly, con nuovi sgambatoi per cani nei quartieri urbani attualmente sprovvisti, per rendere la Città di Mogliano Veneto ancora più accogliente anche per gli animali domestici.

Bortolato pone inoltre l’accento sulla promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell’autoconsumo energetico. Tra le azioni previste, il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti sportivi e degli edifici pubblici, consolidando l’impegno della città verso un futuro più sostenibile.

Per approfondire le proposte ambientali promosse da Davide Bortolato e la sua squadra, si rimanda al sito davidebortolatosindaco.it.

P.E.