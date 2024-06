Danza e solidarietà

I giovani allievi di “Pianeta Danza” al teatro Toniolo con primi ballerini della scala e etoiles internazionali

MESTRE (VE) – Più di un centinaio di danzatori in palcoscenico. Sabato primo giugno al Teatro Toniolo di Mestre è andato in scena lo spettacolo di fine anno della associazione Pianeta Danza di Mogliano Veneto Veneto. “Pinocchio storia di un ribelle appassionato sognatore ” scritto e diretto dalla danzatrice Grazia La Naia.

Tra gli inseganti della scuola Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta primi ballerini della scala di Milano ed Etoiles internazionali. In scena coinvolti anche gli attori Arianna Capiotto (Compania Scherzi di Fate) e Francesco Salsilli (Compagnia La Caneva). “Uno spettacolo di Teatro, musica e Danza – spiega la regista – dedicato a tutti i bambini del mondo che insegna ad accettarsi con tutte le proprie imperfezioni, contro i timbri che spesso vengono dati ai bambini solo se un po’ vivaci o fuori dagli schemi. Pinocchio nella mia visione è un ribelle, forse un iperattivo e nonostante ciò lascerà un segno .. perché farà una scelta importante. In questo spettacolo il nostro Pinocchio rimarrà un pezzo di legno per distinguersi dall’umanità e

dare un chiaro messaggio di riconnessione con la natura”.



Grazia La Naia regista e perfomance è attiva nel territorio veneto dal 2001. “Ho dedicato tutta la mia esistenza al mondo dell’ Arte e spero di trasmettere questa mia passione e personale visione a tutti i miei allievi -commenta- .Grazie all’arte gli anni scorsi abbiamo fatto costruire un pozzo in Madagascar, sosteniamo a distanza un bambino brasiliano e

sosteniamo regolarmente ad ogni saggio l’associazione ” Cdkl 5 Insieme verso la cura”. Ora ci impegneremo a sostenere in Africa il progetto di far costruire una casetta per accogliere le mamme abbandonate dai mariti, dove potranno fare dei piccoli lavori retribuiti (per inserirsi nella loro società) mentre i loro bambini andranno a scuola (Tutto questo per mezzo della associazione Zanantsika)”.



Luciana Ermini