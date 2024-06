Davide Bortolato, progetti sportivi in movimento

In questo video, il candidato sindaco di Mogliano Veneto (TV) Davide Bortolato presenta le proposte del suo programma elettorale in tema di sport, evidenziando l’importanza dell’attività sportiva come strumento educativo e formativo soprattutto per i giovani

MOGLIANO VENETO (TV) – Il sindaco uscente che si ripropone alle guida della Città, Davide Bortolato, promette di continuare a sostenere le famiglie attraverso il voucher “Sport per tutti” e di offrire un appoggio costante alle società sportive, cui riconosce il ruolo fondamentale che svolgono all’interno della comunità.

In vista del 2025, anno in cui Mogliano Veneto sarà Città Europea dello Sport, sarà istituita una “Commissione Sport” dedicata alla pianificazione degli eventi, alla gestione degli impianti e alla valutazione della loro efficienza. Questo organismo avrà il compito di garantire che le infrastrutture sportive siano all’altezza delle aspettative e dei bisogni dei cittadini.

Tra le iniziative previste, sono in programma anche importanti investimenti nell’impiantistica sportiva per migliorare e ampliare l’offerta e l’accessibilità delle infrastrutture. I progetti includono il rifacimento della pista di atletica, la valutazione per la realizzazione di una piscina scoperta, una palestra dedicata alla ginnastica artistica e un ciclodromo o bike park.

