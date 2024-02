Dall’Indonesia, il rarissimo gatto Lupo Mannaro

Sarà presente all’Esposizione internazionale Felina, Lykoi, noto anche come il gatto Lupo Mannaro.

PADOVA – Il misterioso e affascinante mondo dei felini si prepara a fare capolino nella città di Padova, con un evento straordinario che promette di affascinare gli amanti dei gatti provenienti da ogni angolo del paese. Il Cat Show, organizzato dall’Ente Nazionale Felinotecnica Italiana (E.N.F.I.), celebra il suo 40° anniversario con uno spettacolo unico, che riunisce alcune delle razze più rare e straordinarie provenienti da tutto il mondo.

In questo affollato spettacolo felino, un protagonista particolarmente intrigante è il Lykoi, noto anche come il gatto Lupo Mannaro. Originario dell’Indonesia, questo felino presenta un aspetto misterioso e cupo, che ricorda vagamente un piccolo lupo. Tuttavia, dietro la sua facciata enigmatica si nasconde un animale giocoso e affettuoso, dotato di un istinto predatorio innato.

Il Lykoi è solo uno dei tanti gioielli felini che saranno esposti durante il Cat Show. Gli appassionati potranno ammirare una vasta gamma di razze, dalle classiche e affettuose razze domestiche come il Maine Coon e il Ragdoll, ai più esotici e introvabili esemplari provenienti da paesi lontani come il Sud Africa, gli Stati Uniti e la Corea. Persiani, Siamesi, Esotici, Abissini, British e Scottish saranno solo alcune delle razze presenti a questo straordinario evento.

Ma il Cat Show non è solo una vetrina per le meraviglie felini: è anche un’opportunità per gli appassionati di gatti di imparare di più su queste creature affascinanti. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino le particolarità e i caratteri di ogni razza, nonché di scoprire i segreti della comunicazione felina, dalla linguaggio del corpo ai segnali comportamentali.

Inoltre, il programma dell’evento include sessioni informative condotte da veterinari e nutrizionisti esperti, che forniranno consigli preziosi su come prendersi cura al meglio dei propri amici a quattro zampe. Gli appassionati potranno anche partecipare a divertenti attività come il “trucco e parrucco” per gatti e altri vizi felini.

Ma l’opportunità di partecipare a questo straordinario evento non è riservata solo a coloro che possono visitare la fiera di persona. Anche chi si trova a casa potrà partecipare al divertimento attraverso il contest fotografico dedicato ai gatti domestici, attivo su tutte le pagine social dell’evento. Migliaia di persone hanno già partecipato, con la possibilità di vincere l’ingresso gratuito alla mostra.