Nasce la scuola “circolare e smontabile”

C+S Architects chiude il percorso dedicato alle scuole circolari, che ha recentemente sviluppato nell’ambito di ricerca sulla progettazione scolastica.

Firmato da Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini di C+S Architects, studio con sede tra Treviso e Londra e recentemente premiato come miglior studio di architettura italiano. Il progetto per il nuovo Istituto Tecnico Malignani di Cervignano del Friuli è uno dei tre prototipi di scuole circolari che lo studio ha recentemente sviluppato nell’ambito del proprio programma di ricerca sulla progettazione scolastica.

Tutti e tre sono edifici NZEB, (Nearly Zero Energy Building, ovvero un edificio ad elevata efficienza energetica), e sono prototipi per tutti i livelli di istruzione:

un asilo nido per il Comune di Venaria Reale

una scuola primaria a Conegliano

una scuola secondaria a Cervignano del Friuli

Questi prototipi sono tutti in costruzione. In Friuli sarà il Ministero dell’Istruzione, che ha finanziato il progetto, a gestire la gara d’appalto. Sono stati sperimentati nuovi layout scolastici circolari, differenti per le tre fasi di crescita dei ragazzi e costruttivamente. Un kit di montaggio che permette di costruire l’edificio “a secco” e smantellarlo a fine vita riciclandone i materiali costruttivi.

Il progetto per l’Istituto Tecnico Malignani

Il nuovo Istituto Malignani di Cervignano del Friuli, recentemente approvato dal Comune, ospiterà due sezioni dell’ISIS Malignani, per 2.800 mq che saranno completate sul terreno adiacente inclusi tutti gli impianti sportivi. Il progetto è finanziato dal Ministero dell’Istruzione per un costo complessivo di 7,5 milioni di euro di cui 5,8 milioni sono i costi di costruzione di questa fase.

Il Ministero dell’Istruzione gestirà direttamente il processo di costruzione. La scuola comprende 10 aule con una capacità totale di 250 studenti. La dimensione delle aule è più generosa di quanto previsto dalla normativa. In quanto l’esperienza di C+S nella progettazione di edifici scolastici considera questa scelta un valore aggiunto. Più potenzialità didattiche e più possibilità di conformare lo spazio dell’aula posizionando i banchi in modo variabile a seconda della tipologia di lezione.

Abbracciando la sostenibilità

L’accento sulla sostenibilità si estende oltre la struttura fisica per abbracciare il ruolo della scuola nella configurazione degli ambienti urbani. C+S Architects immagina le scuole come componenti vitali dello spazio pubblico, favorendo la coesione sociale e il coinvolgimento della comunità. Priorizzare i bisogni degli studenti e dei residenti locali, queste strutture educative diventano vivaci centri di apprendimento e interazione sociale.