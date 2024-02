L’importanza dello sport a scuola: focus sul convegno “Sport è scuola” a Cortina D’Ampezzo

Il convegno “Sport è scuola” a Cortina D’Ampezzo si concentra sull’importanza dello sport nell’istruzione, esplorando modelli organizzativi e opportunità post-olimpiche.

Il prossimo lunedì 4 marzo, l’attenzione si sposterà sull’importanza dello sport praticato a scuola, con il convegno “Sport è scuola” che si terrà al centro polifunzionale Alexander Girardi Hall, in via Marangoni 1, a Cortina D’Ampezzo (BL). Questo evento, promosso dall’Assessorato all’Istruzione della Regione del Veneto nell’ambito di “Veneto in Action.

Opportunità per la provincia di Belluno in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026″, si propone di mettere in luce il ruolo cruciale dello sport nel contesto educativo, coinvolgendo numerosi relatori di spicco.

Tra i partecipanti, figura l’assessore all’Istruzione Elena Donazzan, insieme al vicepresidente di Fondazione Cortina Stefano Campoggia. Un momento di confronto e riflessione che coinvolgerà anche 600 alunni delle scuole ampezzane, evidenziando l’interesse e l’impegno delle istituzioni nel promuovere l’attività sportiva tra i giovani.

Il convegno si articolerà su due focus principali: “Sport, scuola: strumenti e modelli organizzativi a confronto per consolidare il futuro post olimpico” e “L’alta formazione: competenze, professioni, occasioni che nascono dai grandi eventi sportivi”. Un’occasione preziosa per approfondire il legame tra sport, istruzione e opportunità future, soprattutto in vista degli imminenti Giochi Olimpici Milano Cortina 2026.

Infine, particolare rilievo verrà dato al progetto “Generazione 2026”, un’iniziativa di crescita formativa ed educativa per i ragazzi, improntata sui valori dell’olimpismo. Questo progetto non solo mira a promuovere l’attività fisica e sportiva, ma anche a valorizzare le eccellenze culturali, artistiche e imprenditoriali del territorio, contribuendo così a preparare il terreno per un futuro di successo e integrazione sociale.

In un momento in cui sempre più attenzione è rivolta alla formazione integrale dei giovani e al loro benessere psico-fisico, eventi come “Sport è scuola” rappresentano un’occasione unica per promuovere valori fondamentali come lo sport, l’educazione e la solidarietà, facendo della scuola un vero e proprio incubatore di cittadini consapevoli e responsabili.