Copenaghen Fashion Week: moda e sostenibilità nel Nord Europa

La Copenaghen Fashion Week è la più grande settimana della moda del Nord Europa, che si tiene due volte l’anno, a gennaio/febbraio e ad agosto. Quest’anno, la manifestazione ha avuto luogo dal 7 all’11 agosto, presentando le collezioni primavera/estate 2024 di 31 marchi e designer.

Tra gli eventi più attesi, c’è stato lo Zalando Visionary Award, un premio dedicato ai talenti emergenti della moda sostenibile. Il premio è stato vinto da Elisabet Stamm con il suo marchio STAMM, che ha proposto una collezione ispirata alla natura e alla cultura nordica. Altri finalisti sono stati Tatyana Chumak, con il suo marchio TG Botanical, che ha mescolato elementi botanici e urbani, e Selam Fessahaye, con una collezione colorata e audace che celebra la diversità.

La Copenaghen Fashion Week non è solo una vetrina per la moda, ma anche una piattaforma per il dialogo e il dibattito sul futuro dell’industria. Durante la settimana, si sono tenuti diversi talk e presentazioni su temi come la digitalizzazione, l’inclusività e l’innovazione. Tra i relatori, c’erano esperti, giornalisti, influencer e attivisti provenienti da diversi paesi e settori. L’obiettivo era di condividere le sfide e le opportunità che la moda deve affrontare in un mondo in continua evoluzione.

La Copenaghen Fashion Week è stata anche un’occasione per scoprire la città di Copenaghen, una delle capitali più verdi e creative d’Europa. Gli ospiti della settimana della moda hanno potuto soggiornare presso lo Skt. Petri Hotel, un albergo di design situato nel centro storico della città. Inoltre, hanno potuto esplorare le attrazioni e le curiosità di Copenaghen grazie a un filtro AR speciale sviluppato da Virtuall per Copenhagen Fashion Week. Il filtro era disponibile sul canale TikTok di @cphfw.

La Copenaghen Fashion Week ha dimostrato ancora una volta di essere un evento di rilievo nel panorama della moda internazionale, capace di coniugare stile, sostenibilità e innovazione.

Crediti fotografici: www.drapersonline.com