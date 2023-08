I cani eroi al lavoro sulle spiagge italiane

L’estate è il periodo di picco degli interventi della SICS (Scuola Italiana Cani da Salvataggio) sezione Centro Meridionale, che con le sue 150 unità cinofile dislocate su tutto il territorio lavora incessantemente per garantire la sicurezza necessaria ai bagnanti. I veri protagonisti di queste attività sono i cani, o per meglio dire i Cani Eroi, che supportano gli operatori nelle numerose attività di salvataggio in mare che purtroppo avvengono quotidianamente.

Con l’arrivo dell’estate e l’inizio delle vacanze, le principali località balneari della Penisola iniziano a popolarsi di milioni di italiani che trascorrono la loro giornata sulle spiagge tra un bagno e l’altro.

Le attività di salvataggio in mare dei Cani Eroi – che proseguiranno fino alla fine di agosto, principalmente nei weekend, nelle principali località balneari del centro e sud Italia – sono la dimostrazione di tutto il buono che la collaborazione uomo-cane può generare, fino a diventare le mascotte delle spiagge catturando l’attenzione di grandi e piccoli bagnanti.

Il progetto Cani Eroi nasce oltre 10 anni fa dalla fruttuosa collaborazione tra Natural Trainer – brand leader nel settore dell’alimentazione naturale per cani e gatti – e Roberto Gasbarri, Presidente SICS Sezione Centro Meridionale.

Le due parti hanno dato avvio a questo progetto partendo dall’obiettivo comune e ambizioso di educare e fare luce sull’importanza e sul grande valore che le attività cinofile con obiettivi sociali ricoprono nelle operazioni di salvataggio, di sostegno alle strutture ospedaliere o di ricerca dispersi realizzate grazie all’impegno dei volontari e dei loro amici a quattro zampe.

Questa iniziativa permette di comprendere appieno l’importanza della prevenzione dei pericoli e della divulgazione di una corretta informazione sulle molteplici situazioni di pericolo quotidiano, nelle quali i cani ricoprono ruoli fondamentali per la sicurezza di tutti noi.

“Natural Trainer è il nostro partner storico, è la prima azienda ad aver creduto fermamente nell’attività dei cani da salvataggio o da soccorso. Da oltre 10 anni è al fianco di tante realtà che si occupano di fare del bene attraverso i cani, anzi, per meglio dire: attraverso i Cani Eroi!” commenta Roberto Gasbarri, Presidente SICS Sezione Centro Meridionale “Grazie al loro supporto riusciamo ad aprire tante postazioni di sicurezza sulle spiagge libere d’Italia e salvare decine di vite umane.”