Ciaf, ciaf: meravigliosi incontri ravvicinati con i delfini

Stefano Marighetto ci racconta del suo bellissimo incontro a Jesolo.

“Ero al largo con il sup tra una medusa e l’altra, arrivo alla boa, mi ancoro, mi piace star li, disteso a farmi coccolare dalle onde, io e il mare. Si ode solo qualche grida dalla spiaggia ma, essendo mezzogiorno, i bimbi sono a mangiare, quindi pace e silenzio assoluto. Sono quasi assopito, rilassato al massimo, dal nulla sento il rumore di due tuffi, ciaf ciaf, alzo la testa e nella distanza di mezzo miglio non c’è nessuno, in tutte le direzioni.

Di nuovo ciaf ciaf…mi giro, da prono a supino…non vedo niente, penso sia un’onda che si infrange al largo ma il rumore è più secco: ciaf ciaf…di nuovo…è un attimo….ancora il nulla. Mi metto seduto, mani sulle ginocchia e sguardo verso l’orizzonte, e ancora …ciaf ciaf.

All’improvviso, a circa 10 mt da me, pazzescooooo,…due delfini saltano fuori dall’acqua. Emozione unica. Non potevo credere ai miei occhi. Il cuore mi sta per esplodere dalla gioia, ho la pelle d’oca e loro continuano a giocare o nuotare regalandomi botte di adrenalina. Purtroppo non avevo appresso il cellulare per filmarli…vorrei aver condiviso l’emozione che danno.

Arriva un catamarano. Avete visto i delfini? No, mi rispondono.

Eccoli!!! Indico loro dove sono a circa 50 mt,…uno su tre dell’equipaggio riesce a vederli…gli altri due ancora no. Poi tutti assieme li cerchiamo con lo sguardo. I delfini fuggono tra un salto e l’altro verso la loro strada. Ora tutto l’equipaggio li ha visti sebbene oramai lontani. Si avvicinano e mi ringraziano per averglielo detto. Buona giornata mi dicono. Rispondo loro: mi sembra già sia ottima!!”.