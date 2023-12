ChronoChristmas: il Natale della generazione Alpha

ChronoChristmas è un viaggio immersivo nella storia e in ogni Natale, caratterizzato dai decenni trascorsi, liberamente ispirato alla mostra di Palazzo Grassi “Chronorama”, dove erano le immagini – attraverso le fotografie – a dover illustrare le epoche. Ogni decennio ha la sua storia e ogni Natale ne percepisce gli umori e i cambiamenti, le fasi storiche, le piccole e grandi rivoluzioni, politiche o di costume. Questo articolo vuole ripercorrere i fatti salienti che hanno caratterizzato questo tempo decennale.

2010

La fine della guerra in Iraq

Sette anni, svariati miliardi di dollari, migliaia di morti. La sera del 1° settembre 2010 il presidente Barack Obama annuncia ufficialmente ”la fine della missione di combattimento in Iraq”. ”Gli Stati Uniti hanno pagato un prezzo enorme per mettere il futuro dell’Iraq nelle mani del suo popolo: adesso è giunto il momento di voltare pagina. Ho mantenuto la promessa fatta durante la campagna elettorale: l’operazione Iraqi Freedom è terminata e adesso il popolo iracheno ha assunto la responsabilità per la sicurezza del Paese”.

I colloqui di pace tra Israele e Palestina

Il primo settembre Barack Obama e Hillary Clinton organizzano i primi colloqui di pace tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas. Siamo nel 2023. Tutti sappiamo come sta andando ora.

Prima donna gondoliere a Venezia

Il 13 agosto 2010 Gorgia Boscolo è la prima gondoliera a Venezia. Finisce lo storico del monopolio maschile tra i canali.

2011

Muore Osama bin Laden

Nella notte del 1º maggio 2011 (fuso orario di Washington), il presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama, che aveva seguito l’intera operazione attraverso le riprese di microcamere poste sugli elmetti degli assaltatori dell’unità antiterrorismo e di un drone, annuncia la morte di Osama bin Laden. Quest’ultimo è ritenuto responsabile degli attentati avvenuti dieci anni prima, l’11 settembre 2001.

2012

L’inchino che costò la vita a 32 persone

La sera del 13 gennaio 2012 la nave da crociera Costa Concordia, in navigazione da Civitavecchia a Savona, urta uno scoglio in prossimità del porto dell’Isola del Giglio: l’incidente provocò uno squarcio di 70 metri nello scafo e la morte di 32 passeggeri. L’imbarcazione sarà smantellata soltanto due anni dopo, il 3 novembre 2014.

Di Rvongher – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18045713

2013

Le dimissioni di Papa Benedetto XVI e l’elezione di Papa Francesco

L’11 febbraio Papa Benedetto XVI annuncia le sue dimissioni. Il 13 marzo l’incarico passa a Jorge Mario Bergoglio, che assume il nome di Papa Francesco.

Di Tânia Rêgo/ABr – Agência Brasil, CC BY 3.0 br, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27457949

La morte di Nelson Mandela

Il 5 dicembre muore a Johannesburg Nelson Mandela. Dal 1994 al 1999 è stato il primo presidente del Sudafrica e padre della lotta all’apartheid. La sua lotta per l’eliminazione del segregazionismo razionale gli fanno scontare 27 anni di carcere. Nel 1993 ottiene il Premio Nobel per la pace.

Nelson Mandela nell’atto di bruciare il suo pass book, un documento richiesto ai neri dalle leggi razziali (1960)

2015

Attentato terroristico a Charlie Hebdo

Il 7 gennaio un commando di due uomini armati con fucili d’assalto kalashnikov attacca la sede del giornale satirico Charlie Hebdo diParigi durante la riunione settimanale di redazione. Dodici i morti, tra i quali il direttore Stéphane Charbonnier, detto Charb, e diversi collaboratori storici del periodico (Cabu, Tignous, Georges Wolinski, Philippe Honoré), due poliziotti e numerosi feriti.

Di Elya – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37727466

Sergio Mattarella viene eletto Presidente della Repubblica

Al quarto scrutinio il 31 gennaio Sergio Mattarella viene eletto 12º Presidente della Repubblica Italiana.

2016

Brexit, quando l’Inghilterra uscì dall’Unione Europea

Il 23 giugno i cittadini inglesi votano al referendum consultivo per uscire o restare in UE. Vincono i “pro-Brexit” con il 51,9% dei voti contro il 48,1% degli “europeisti”. Il risultato provoca le dimissioni del primo ministro britannico David Cameron il 13 luglio.

2019

Fotografato per la prima volta un buco nero

Viene definito “Lo scatto del secolo”: il 10 aprile, grazie al progetto Event Horizon Telescope, viene pubblicata la prima foto di un buco nero, fino ad allora mai realizzata. Messier 87, così viene battezzato, si trova al centro della galassia Virgo A (o M87), distante circa 55 milioni di anni luce. L’Italia partecipa al progetto con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).

Va a fuoco Notre Dame

Di GodefroyParis – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78090147

Il 15 aprile a Parigi un grave incendio provoca il crollo della volta e della guglia nella Cattedrale di Notre-Dame. Secondo il procuratore di Parigi Rémy Heitz, l’allarme incendio viene segnalato per la prima volta alle 18.20, cinque minuti dopo l’inizio della messa. Dopo una procedura di controllo, che non rileva alcun incendio a causa di un errore del computer sull’unità di controllo degli ufficiali di sicurezza dell’edificio – causato dall’attivazione erronea di un rilevatore di sicurezza – vengono trasmessi dei messaggi in francese e inglese che chiedono ai visitatori di mantenere la calma e di evacuare l’edificio. Alle 18.43 un addetto alla sicurezza scopre le fiamme sul telaio, attivando un secondo avviso. Arrivati quindici minuti dopo il secondo allarme, i vigili del fuoco non riescono a domare l’incendio.

