ChronoChristmas: il Natale degli anni 70

ChronoChristmas è un viaggio immersivo nella storia e in ogni Natale, caratterizzato dai decenni trascorsi, liberamente ispirato alla mostra di Palazzo Grassi “Chronorama”, dove erano le immagini – attraverso le fotografie – a dover illustrare le epoche. Ogni decennio ha la sua storia e ogni Natale ne percepisce gli umori e i cambiamenti, le fasi storiche, le piccole e grandi rivoluzioni, politiche o di costume. Questo articolo vuole ripercorrere i fatti salienti che hanno caratterizzato questo tempo decennale.

Il decennio tra il 1970 e il 1980 si dipana come un’epopea natalizia in cui la figura di Scrooge è incarnata nei vecchi paradigmi sociali, lentamente sgretolatisi di fronte ai venti del cambiamento.

Analogamente alla trasformazione del cuore indurito di Scrooge nella notte di Natale, la società si immerge in una fase di riscatto e metamorfosi sociale. I movimenti per i diritti civili, la creazione di Greenpeace e fenomeni culturali come “Star Wars” sono gli Spiriti del Natale che guidano la società verso una nuova comprensione di uguaglianza, libertà e consapevolezza.

Come la lezione appresa da Scrooge, eventi significativi come la Rivoluzione Iraniana, la guerra fredda e l’avvento di CNN rivelano una consapevolezza geopolitica e la possibilità di un futuro migliore.

Questo decennio, in sintonia con il racconto di Dickens, costituisce una stagione di rinnovamento, dove la società abbraccia il concetto di redenzione e intraprende con speranza un nuovo e luminoso inizio.

Ripercorriamo insieme 10 fatti salienti di questo decennio:

1971: La Nascita di Greenpeace – Un Atto di Amore per la Terra

In risposta alle crescenti preoccupazioni ambientali, Greenpeace vede la luce nel 1971. Questo gruppo pacifico di attivisti marittimi si propone di difendere l’ambiente e promuovere la sostenibilità.

1973: La Crisi Petrolifera – L’Inizio dell’Era dell’Energia

La crisi petrolifera del 1973 scuote l’equilibrio economico mondiale. Le nazioni si confrontano con la necessità di energie alternative, dando avvio a nuove riflessioni sulla sostenibilità energetica.

1977: Star Wars – Una Galassia Lontana, Ma Vicina al Cuore

L’arrivo di “Star Wars” nel 1977 trasforma la cultura popolare, regalando al mondo un’epopea spaziale che unisce generazioni. Un fenomeno cinematografico che va oltre l’intrattenimento, diventando una parte fondamentale della nostra mitologia moderna.

1979: La Rivoluzione Musicale – Punk e Disco

La musica del 1970-1980 vede la rivoluzione punk, un grido di ribellione, ma anche il trionfo del movimento disco che contagia le piste da ballo di tutto il mondo. La diversità musicale riflette la complessità delle voci dell’epoca.

1979: La Rivoluzione Iraniana – Cambiamenti Geopolitici Profondi

La Rivoluzione Iraniana del 1979 scuote l’equilibrio geopolitico del Medio Oriente. Il rovesciamento dello Shah e l’instaurazione di un governo teocratico influenzano le dinamiche regionali e globali.

1980: La Nascita di CNN – La Rivoluzione dell’Informazione

Il 1980 vede la nascita di CNN, un canale via cavo dedicato interamente alle notizie, rivoluzionando il modo in cui il mondo accede alle informazioni in tempo reale.

1980: La Guerra Fredda – Nuovi Sviluppi e Influenze Globali

Nel corso del decennio, la Guerra Fredda vive nuovi sviluppi. L’ascesa di leader come Ronald Reagan e Michail Gorbaciov segna una svolta nelle relazioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

1980: La Tecnologia – L’Ascesa dei Personal Computer

L’avvento dei personal computer negli anni ’80 segna l’inizio di una rivoluzione tecnologica. Le macchine diventano sempre più accessibili, portando con sé cambiamenti profondi nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro.

1980: La Solidarietà – La Vittoria di Solidarność in Polonia

Il sindacato Solidarność, guidato da Lech Wałęsa, giunge al potere in Polonia nel 1980, segnando un trionfo significativo per i movimenti sindacali e la lotta per i diritti dei lavoratori.

In questo periodo di ChronoChristmas, riflettiamo su come questi eventi abbiano trasformato il mondo e plasmato il nostro presente. Che la vostra festività sia arricchita dalla consapevolezza di come il passato abbia contribuito a creare il nostro presente.

Buone feste a tutti i nostri lettori da parte di tutta la Redazione de “Il Nuovo Terraglio”.

