Vanessa: una morte annunciata

Il presunto assassino aveva premeditato l’omicidio e non ha opposto resistenza all’arresto, senza però fare dichiarazioni. È stato portato nella caserma dei Carabinieri di Castelfranco.

Treviso – Bujar Fandaj, 41 anni, di origini kosovare, corriere residente ad Altivole, era già stato denunciato da Vanessa Ballan, 27 anni tra pochi giorni, commessa in un supermercato di Riese Pio X, lo scorso mese di ottobre. L’uomo, con cui forse aveva avuto una relazione poi troncata, l’aveva prima ricattata, promettendo di diffondere alcuni video se non fosse tornata sui suoi passi, e poi minacciata di morte.

Lui, dopo la denuncia, sembrava aver accettato di lasciarla in pace ma intanto stava programmando un piano di vendetta criminale che prevedeva la morte della giovane donna. E lo ha messo in pratica ieri.

Vanessa era sola in casa, il compagno era al lavoro e il figlio all’asilo. Alle 11.21 la madre la chiama sullo smartphone. Ad una seconda chiamata, sempre della mamma, alle 11.47, Vanessa non ha potuto rispondere. L’assassino, in quel breve lasso di tempo, è entrato in azione. Secondo quanto sono riusciti a ricostruire i carabinieri del nucleo investigativo di Treviso e della Compagnia di Castelfranco Veneto l’uomo, dopo aver posteggiato il piccolo furgoncino solitamente utilizzato per le consegne, ha raggiunto il retro dell’abitazione e qui, dopo aver scavalcato una recinzione, ha abbattuto a martellate una porta finestra sul retro. Una volta entrato ha scaricato tutta la sua violenza e odio nei confronti di una mamma in attesa di un secondo figlio. Vanessa era incinta di tre mesi, ed era a casa proprio per quella maternità problematica. Viveva con il compagno, Nicola Scapinello, piastrellista di 28 anni, a Spineda di Riese Pio X, in una villetta.

Il rumore provocato dalla rottura del vetro ha spinto Vanessa, ad andare a vedere cosa fosse successo. Così ha dovuto affrontare l’uomo, che ben conosceva. Il quarantunenne, con un coltello che aveva portato con sè, ha ucciso Vanessa colpendola con sette coltellate al petto e all’addome. L’assassino ha infierito con accanimento sulla sua vittima. Molto sangue copriva il pavimento.

Il corpo di Vanessa è stato scoperto poco dopo le 12 quando il compagno Nicola è rincasato per la pausa pranzo e si è trovato di fronte alla straziante scena della donna, ormai senza vita, ai piedi delle scale. Il ragazzo, sotto choc e con l’aiuto di un vicino di casa, ha lanciato l’allarme ai soccorsi ma quando l’ambulanza del Suem 118 è arrivata in via Fornasette, non c’era ormai più nulla da fare.

In pochi minuti sono giunte le pattuglie dei carabinieri, coordinate dal comandante provinciale Massimo Ribaudo, seguiti dal nucleo di polizia scientifica e dall’anatomopatologo Antonello Cirnelli che ha rilevato le coltellate inferte sul corpo della ragazza oltre alle ferite sulle sue mani. Vanessa ha tentato di difendersi fino all’ultimo.

Bujar Fandaj, che era fuggito facendo perdere le proprie tracce, è stato fermato ieri sera, poco distante dalla sua abitazione a San Vito di Altivole. Non ha opposto resistenza ed è stato portato nella caserma dei Carabinieri di Castelfranco. L’uomo si era allontanato con il suo furgoncino e attraverso le telecamere sono stati ricostruiti i suoi movimenti.