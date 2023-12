ChronoChristmas: il Natale degli anni 2000

ChronoChristmas è un viaggio immersivo nella storia e in ogni Natale, caratterizzato dai decenni trascorsi, liberamente ispirato alla mostra di Palazzo Grassi “Chronorama”, dove erano le immagini – attraverso le fotografie – a dover illustrare le epoche. Ogni decennio ha la sua storia e ogni Natale ne percepisce gli umori e i cambiamenti, le fasi storiche, le piccole e grandi rivoluzioni, politiche o di costume. Questo articolo vuole ripercorrere i fatti salienti che hanno caratterizzato questo tempo decennale.

L’ingresso negli anni Duemila fu memorabile. Quel Capodanno non sarebbe stato il solito Capodanno perché faceva paura, e se ne iniziò a parlare fin dall’estate: il fatidico passaggio dall’anno 1999 al 2000 gettò un’ombra di incertezza in ogni angolo del mondo, facendo emergere una tensione palpabile legata a profezie apocalittiche. Tuttavia, al suono dei fuochi d’artificio della mezzanotte il timore del “millennium bug” si rivelò infondato. Il mondo intero, con un sospiro di sollievo collettivo, attraversò il confine tra il vecchio e il nuovo millennio, inaugurando un decennio che non sarebbe stato tuttavia privo di innovazioni, cambiamenti culturali e sfide globali sempre più complesse.



1. L’inizio del Nuovo Millennio con il Giubileo del 2000

Il decennio prese avvio con un evento di grande portata religiosa e culturale. Il Giubileo del 2000, indetto da Papa Giovanni Paolo II, attirò a Roma milioni di pellegrini da tutto il mondo, per celebrare l’Anno Santo.

Simbolo di un nuovo inizio fu l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro, che accolse al suo interno persone di diverse fedi, coinvolte in importanti momenti di riflessione spirituale e di perdono.

Crediti fotografici: UA_Flight_175_hits_WTC_south_tower_9-11.jpeg: Flickr user TheMachineStops (Robert J. Fisch)



2. L’attentato dell’11 settembre 2001

Uno degli eventi più significativi del decennio, che riempì ben più di una pagina dei libri di Storia, fu l’attacco terroristico alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. Un evento che cambiò il panorama geopolitico, innescando la guerra al terrore e influenzando la politica internazionale per gli anni a venire.



3. L’era dei Social Network

Sulla scia di MSN, nato nel 1995 e simbolo di una generazione che consumava amori a suon di trilli, il decennio ha visto l’emergere e la diffusione dei primi social network. Piattaforme come Friendster e MySpace iniziarono a connettere le persone nel mondo online, preludendo all’esplosione di popolarità di Facebook, lanciato nel 2004 dal newyorkese Mark Zuckerberg, che avrebbe cambiato per sempre il modo in cui si interagisce e si scambiano informazioni.

Sull’onda di queste prime piattaforme online nacque anche Netlog in Belgio, nel 2006, rivolgendosi prevalentemente ai giovani d’Europa.



4. L’invenzione di YouTube

Nel 2005 entrò in scena anche YouTube, rivoluzionando il modo in cui fruiamo dei contenuti video online. Da allora, la piattaforma è diventata un punto di riferimento per la condivisione video e ha lanciato nuove carriere nel mondo dell’intrattenimento.



5. Avanzamenti tecnologici: iPhone e Smartphones

Il 2007 fu testimone del lancio del primo iPhone, un avvenimento che segnò l’inizio della rivoluzione degli smartphone. Questi dispositivi hanno trasformato la comunicazione, la fotografia e l’accesso alle informazioni, cambiando radicalmente il modo in cui oggi viviamo la nostra quotidianità.

6. L’ingresso dell’Euro

Il 2002 vide l’introduzione dell’Euro come valuta ufficiale in ben dodici paesi appartenenti all’Unione Europea. Questo avvenimento segnò un importante passo verso l’integrazione economica e l’unificazione finanziaria nel continente europeo.



7. Crisi finanziaria del 2008

Il 2008 fu un anno cruciale a causa dello scoppio della crisi finanziaria globale. La bancarotta di Lehman Brothers scatenò una serie di eventi che portarono a una recessione economica mondiale, influenzando fortemente l’occupazione e il mercato immobiliare.

8. Cambiamenti climatici e Protocollo di Kyoto

Negli anni 2000, i cambiamenti climatici emersero come una crescente preoccupazione globale, traducendosi in fenomeni estremi, incremento delle temperature e impatti significativi sugli ecosistemi. La consapevolezza di un non ritorno crebbe gradualmente, culminando nel Protocollo di Kyoto del 2005. Questo accordo internazionale, che mirava a ridurre le emissioni di gas serra e ad affrontare le sfide ambientali globali, benché abbia fornito importanti lezioni ed esperienze in campo ambientale, non è riuscito a produrre una riduzione significativa delle emissioni.



9. Il fenomeno “Harry Potter“ e “Il Signore degli anelli”

La cultura geek ha guadagnato popolarità con il successo letterario-cinematografico de “Il Signore degli Anelli” e “Harry Potter”. Il decennio fu profondamente segnato dalle serie di libri, opera d’ingegno delle menti brillanti di J. R. R. Tolkien e di J.K. Rowling. Entrambi conquistarono una generazione di lettori e spettatori, registrando un incredibile successo commerciale che ha incollato alle pagine e, successivamente, al grande schermo milioni di persone in tutto il mondo, segnando un’epoca caratterizzata dalla magia della narrativa fantasy.

10. Cambiamenti nella politica mondiale

Eventi politici chiave, come l’elezione di Barack Obama a presidente degli Stati Uniti nel 2008, hanno segnato un cambiamento nella politica mondiale, introducendo nuove prospettive. Obama fu eletto come il 44º leader USA, nonché primo presidente afroamericano. La sua elezione ha rappresentato un punto di svolta nella storia americana e suscitato speranze di cambiamento e unità.

Il decennio dei primi anni 2000 è stato un periodo di transizione e innovazione, che ha preparato il terreno per il futuro, gettando le basi per il mondo cosmopolita e digitalmente interconnesso in cui viviamo oggi.

