Chamizo giustizia è fatta

Frank Chamizo sarà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 finalmente giustizia è fatta. L’azzurro ex campione del Mondo e d’Europa potrà gareggiare nella categoria 74 kg.

Finalmente una buona notizia per il lottatore italiano Frank Chamizo. La Federazione Internazionale della lotta (United World Wrestling) ha comunicato che è stato selezionato l’azzurro, nella categoria dei 74 kg, come miglior atleta in classifica tra quelli esclusi al Torneo Preolimpico Europeo di Baku dello scorso aprile.

Proprio in quel torneo l’atleta azzurro era stato vittima di un arbitraggio scandaloso in semifinale a favore del padrone di casa azero Turan Bayramov. Con la sconfitta l’ex campione del Mondo aveva perso l’opportunità di qualificarsi direttamente alle Olimpiadi di Parigi 2024. Da subito il Direttore Tecnico Nazionale Salvatore Avanzato aveva contestato l’operato dei giudici e Chamizo stesso aveva confermato di aver ricevuto un tentativo di corruzione per perdere l’incontro.

Qualche settimana dopo la Federazione Mondiale aveva confermato la vittoria all’atleta azero ma sospeso per periodi diversi tutti gli arbitri coinvolti. Per non bastare, nonostante la Camera Disciplinare aveva richiesto di inserire l’azzurro come testa di serie nell’ultimo torneo valido per la qualificazione a cinque cerchi, ma la Federazione lo aveva inserito per ultimo a causa del basso Ranking dovuto a un infortunio. Chamizo così era stato eliminato ai quarti di finale, perdendo l’opportunità di partecipare alla sua terza Olimpiade.

La beffa finale solo cinque giorni fa, quando nell’elenco degli arbitri presenti a Parigi sono stati inseriti anche quelli del famigerato incontro di Baku. L’azzurro aveva lasciato un amaro sfogo sui suoi canali Social:

“Questo è troppo per me ho saputo che tutti gli arbitri saranno alle olimpiadi ma io no questo è già troppo per me nessuno fa nulla davanti a questo, cosa sta succedendo !! 🤦🏾‍♂️”

Infine poco fa la lieta novella, l’UWW (United World Wrestling) ha comunicato il suo ripescaggio dopo la non ammissione ai Giochi del russo Zaurbek Sidakov e del bielorusso Magomedkhabib Kadzimahamedau.

L’Italo cubano (ex campione del Mondo ed Europeo) potrà così finalmente inseguire il suo sogno, partecipando alla sua terza Olimpiade dopo il bronzo conquistato a Rio 2016 nei 65 kg e il quinto posto di Tokyo 2020 nei 74 kg.

L’Italia potrà così presentarsi ai Giochi con due lottatori grazie alla stupenda qualificazione di Aurora Russo nei 57 kg femminili.

Gli azzurri qualificati per Parigi 2024

Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono attualmente 356 (187 uomini, 169 donne) in 34 discipline:

– Tiro a volo (8 pass individuali: Silvana Stanco, Jessica Rossi, Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo – Trap; Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro – Skeet)

– Ginnastica ritmica (7 carte olimpiche: 2 d Concorso Generale Individuale, 5 d Concorso Generale a squadre)

– Tiro a segno (7 pass individuali: Danilo Dennis Sollazzo e Edoardo Bonazzi – Carabina 10 m, Paolo Monna e Federico Nilo Maldini – Pistola 10 m, Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella – Pistola automatica 25 m, Barbara Gambaro – Carabina 3 posizioni 50 m)

– Pentathlon moderno (4 pass individuali: Elena Micheli, Alice Sotero, Giorgio Malan e Matteo Cicinelli)

– Tuffi (8 carte olimpiche: 2 d Trampolino e Trampolino sincro, 2 u Trampolino e Trampolino sincro, 2 d Piattaforma, 2 u Piattaforma)

– Pugilato (8 pass individuali: Salvatore Cavallaro – 80 kg, Giordana Sorrentino – 50 kg, Irma Testa – 57 kg, Aziz Abbes Mouhiidine – 92 kg, Diego Lenzi +92 kg, Sirine Charaabi – 54 kg, Angela Carini – 66 kg, Alessia Mesiano – 60 kg)

– Tiro con l’arco (4 carte olimpiche: 1 d individuale e 3 squadra maschile)

– Surf (1 pass individuale: Leonardo Fioravanti)

– Nuoto (36 pass individuali: Lisa Angiolini, Matilde Biagiotti, Costanza Cocconcelli, Sara Curtis, Giulia D’Innocenzo, Francesca Fangio, Sara Franceschi, Emma Virginia Menicucci, Sofia Morini, Margherita Panziera, Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Giulia Ramatelli, Viola Scotto di Carlo, Ginevra Taddeucci, Chiara Tarantino, Giacomo Carini, Giovanni Caserta, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin, Carlos D’Ambrosio, Luca De Tullio, Marco De Tullio, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Matteo Lamberti, Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi, Filippo Megli, Alessandro Miressi, Gregorio Paltrinieri, Alessandro Ragaini, Alberto Razzetti, Matteo Restivo, Ludovico Blu Art Viberti, Lorenzo Zazzeri. Italia qualificata per le staffette 4×100 sl u, 4×100 sl d, 4×100 misti mista, 4×200 sl d, 4×200 sl u, 4×100 misti d, 4×100 misti u)

– Arrampicata sportiva (4 pass individuale: Matteo Zurloni – Speed, Camilla Moroni – Combinata, Laura Rogora – Combinata, Beatrice Colli – Speed)

– Vela (12 pass individuali per 9 equipaggi: Chiara Benini Floriani – ILCA 6, Jana Germani e Giorgia Bertuzzi – 49er:FX, Ruggero Tita e Caterina Banti – Nacra 17 u/d, Marta Maggetti – iQFOiL d, Nicolò Renna – iQFOiL u, Lorenzo Brando Chiavarini – ILCA 7, Maggie Eillen Pescetto – Kite d, Riccardo Pianosi – Kite u, Elena Berta e Bruno Festo – 470 misto)

– Atletica (22 pass individuali e 15 carte olimpiche: Gianmarco Tamberi – Salto in alto; Sofiia Yaremchuk e Giovanna Epis – Maratona; Massimo Stano, Francesco Fortunato, Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi, Valentina Trapletti – Marcia 20 km; Leonardo Fabbri e Zane Weir – Getto del peso; Mattia Furlani e Larissa Iapichino – Salto in lungo; Andy Diaz – Salto triplo; Lorenzo Simonelli – 110 ostacoli; Catalin Tecuceanu – 800 metri; Alessandro Sibilio – 400 ostacoli; Zaynab Dosso – 100 metri; Ayomide Folorunso – 400 ostacoli; Yemaneberhan Crippa – Maratona; Nadia Battocletti – 5000 metri; Marcell Jacobs e Chituru Ali – 100 metri; 2 u – Maratona; 3 u – Staffetta 4×100; 3 d – Staffetta 4×400; 4 u – Staffetta 4×400; 3 d – Staffetta 4×100)

– Canoa (3 pass individuali nella velocità: Gabriele Casadei e Carlo Tacchini – C2 500; Nicolae Craciun – C1 1000; 4 pass individuali nello slalom: Raffaello Ivaldi – C1, Giovanni De Gennaro – K1, Stefanie Horn – K1, Marta Bertoncelli – C1)

– Canottaggio (37 pass individuali: Luca Rambaldi e Matteo Sartori – Doppio maschile, Davide Comini e Giovanni Codato – Due senza maschile, Stefania Gobbi e Clara Guerra – Doppio femminile, Stefano Oppo e Gabriel Soares – Doppio PL maschile, Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza e Nicolò Carucci – Quattro di coppia maschile, Vincenzo Abbagnale, Leonardo Pietra Caprina, Gennaro Di Mauro, Davide Verità, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo, Jacopo Frigerio e Matteo Della Valle – Otto maschile, Alessandra Faella – Timoniera otto maschile, Nicholas Kohl, Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale e Matteo Lodo – Quattro senza maschile, Veronica Bumbaca, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato, Aisha Rocek, Alice Gnatta, Linda De Filippis e Giorgia Pelacchi – Otto femminile, Emanuele Capponi – Timoniere otto femminile, Stefania Buttignon, Davide Mumolo e Alfonso Scalzone – Riserve)

– Sport equestri (5 carte olimpiche: 3+1 riserva nel Completo a squadre, 1 nel Salto Ostacoli individuale)

– Ginnastica artistica (10 carte olimpiche: 5 u Concorso Generale a squadre, 5 d Concorso Generale a squadre)

– Ciclismo (7 carte olimpiche su strada: 3 u e 4 d; 12 carte olimpiche su pista: 4 u e 6 d + 2 riserve; 4 carte olimpiche nella mountain bike: 2 u e 2 d; 1 carta olimpica nel BMX racing: 1 u)

– Scherma (12 pass individuali d e 12 pass individuali u: fioretto femminile – Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo; fioretto maschile: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi; spada femminile: Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Mara Navarria; spada maschile: Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini; sciabola femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi; sciabola maschile: Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo)

– Taekwondo (3 pass individuali: Ilenia Elisabetta Matonti – 49 kg, Vito Dell’Aquila – 58 kg, Simone Alessio – 80 kg)

– Nuoto di fondo (3 pass individuali: Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza – 10 km u; Ginevra Taddeucci – 10 km d; 1 carta olimpica – 10 km d)

– Nuoto artistico (9 pass individuali – Team e Duo: Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Susanna Pedotti, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino)

– Pallanuoto (carte olimpiche per squadra maschile e squadra femminile: 26 unità, riserve comprese)

– Judo (12 pass individuali: Assunta Scutto – 48 kg, Odette Giuffrida – 52 kg, Veronica Toniolo – 57 kg, Alice Bellandi -78 kg, Manuel Lombardo – 73 kg, Christian Parlati – 90 kg, Asya Tavano – +78 kg, Antonio Esposito – 81 kg, Gennaro Pirelli – 100 kg, Matteo Piras – 66 kg, Kim Polling – 70 kg, Savita Russo – 63 kg)

– Triathlon (5 pass individuali: Alice Betto, Bianca Seregni, Verena Steinhauser, Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti)

– Pesi (3 pass individuali: Sergio Massidda -61 kg, Antonino Pizzolato -89 kg, Lucrezia Magistris -59 kg)

– Beach volley (6 pass individuali: Paolo Nicolai e Samuele Cottafava; Valentina Gottardi e Marta Menegatti; Alex Ranghieri e Adrian Carambula)

– Lotta (1 pass individuale: Frank Chamizo 74 kg; 1 carta olimpica: 57 kg d)

– Badminton (1 pass individuale: Giovanni Toti)

– Pallavolo (carte olimpiche squadra maschile e squadra femminile: 26 unità, riserve comprese)

– Tennis (10 pass individuali: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti – Singolare e Doppio; Matteo Arnaldi e Luciano Darderi – Singolare; Andrea Vavassori e Simone Bolelli – Doppio; Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti – Singolare e Doppio; Sara Errani – Doppio)

– Golf (3 pass individuali: Matteo Manassero, Guido Migliozzi, Alessandra Fanali)

– Tennistavolo (2 pass individuali: Giorgia Piccolin, Debora Vivarelli)

– Breaking (1 pass individuale: Antilai Sandrini)

– Skateboarding (2 pass individuali: Alex Sorgente, Alessandro Mazzara – Park)