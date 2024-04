Case Paolin, filosofia bio dagli anni ’80

A Vinitaly abbiamo avuto il piacere di incontrato con Morgan Guizzo di Case Paolin, azienda agricola nel cuore del Montello, esempio di dedizione alla terra e alla filosofia biologica.

Fondata da Emilio Pozzobon negli anni ’70 e oggi guidata con passione dai suoi figli Diego, Adelino e Mirco, Case Paolin rappresenta un’epica storia di trasformazione e impegno.

In un’epoca in cui il termine “biologico” non aveva ancora guadagnato la sua aura magica, i fratelli Pozzobon hanno deciso di seguire un sentiero diverso. Negli anni ’80, hanno abbandonato i calendari delle date predefinite e si sono impegnati a ascoltare attentamente i bisogni delle loro piante. Pionieri nella zona del Montello, hanno ridotto drasticamente l’uso di prodotti chimici in vigna, aprendo la strada ad un approccio più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Nel 2012, il loro lungo viaggio verso la conversione al biologico è stato ufficialmente riconosciuto con l’ottenimento di tale certificazione. Tuttavia, per Case Paolin, la ricerca della perfezione ecologica è un impegno quotidiano che continua a guidare le loro azioni e le loro decisioni, giorno dopo giorno.