La malnutrizione oncologica: una battaglia per la vita

Combattere la malnutrizione oncologica: un’impresa cruciale che richiede un approccio multidisciplinare e l’implementazione di soluzioni innovative

La malnutrizione è una battaglia silenziosa che mina la salute di molti pazienti oncologici, spesso sottostimata ma potenzialmente letale. Secondo quanto rivelato dalla Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo (SINPE), essa è responsabile del decesso di uno su cinque pazienti affetti da cancro. Le conseguenze sono gravi e molteplici:

immunodepressione

aumento del rischio di tossicità dei trattamenti

maggiori probabilità di contrarre infezioni

ricoveri prolungati

ritardi nella guarigione delle ferite

riduzione delle aspettative di vita

Questo non solo infligge un costo emotivo devastante sui pazienti e le loro famiglie, ma anche un peso finanziario ingente sul Servizio Sanitario Nazionale.

Gestione nutrizionale

Fin dalla diagnosi, la gestione nutrizionale diventa cruciale. Secondo Davide Lucano, amministratore delegato di OPT Spa, leader nella consulenza sanitaria, il 51% dei pazienti oncologici presenta deficit nutrizionali, di cui il 9% è malnutrito. Questo compromette l’efficacia delle cure, anche quelle più innovative. Per contrastare questo problema, OPT Spa ha promosso progetti su tutto il territorio nazionale, supportando i pazienti in ogni fase della cura.

La chiave del successo terapeutico nel paziente oncologico risiede in un trattamento multidisciplinare, coordinato tra diversi centri, che tenga conto dell’alta specializzazione, dell’offerta di cure sul territorio e della qualità di vita del paziente.

OPT Spa ha sviluppato progetti nell’ambito della nutrizione oncologica, supportando i professionisti nei centri oncologici di riferimento. Recentemente, nell’evento ECM “Una valutazione multidimensionale clinico-organizzativa nel tumore del pancreas e dello stomaco”, si è delineato un approccio innovativo. Attraverso il contributo di un gruppo multidisciplinare di esperti, è stata elaborata una survey per identificare i punti di forza e le criticità nella gestione nutrizionale dei pazienti oncologici. I Key Opinion Leader si sono confrontati su azioni di miglioramento, come l’implementazione di strumenti digitali per il follow-up nutrizionale e la creazione di un cruscotto di KPIs per monitorare la performance dei servizi.

La piattaforma e-Nutracare di OPT Spa è un esempio tangibile di questo impegno. Aiuta oncologi, specialisti in scienze dell’alimentazione e dietisti a identificare i pazienti a rischio di malnutrizione e a monitorarne il percorso nutrizionale. Questo strumento permette la condivisione delle informazioni tra professionisti, garantendo una tempestiva presa in carico dei pazienti a rischio.