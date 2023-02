Carnevale di Chioggia, maschere e lunapark

CHIOGGIA – Dal 9 al 21 febbraio, la città di Chioggia festeggia la festa più allegra dell’anno con il Lunapark di Carnevale.

Sarà un Carnevale in Multicolor, quello di giovedì 16 febbraio dalle ore 15.00, in C.so del Popolo (da San Giacomo a Piazza Vigo): un’esplosione di colori con giocolieri, equilibristi, laboratori, baby dance e spettacoli per intrattenere grandi e piccini.

Stesso luogo ma altra data: sabato 18 febbraio dalle ore 15.00, le splendide farfalle giganti si esibiranno in un uno spettacolo di acrobazie itinerante, seguite dalle mascotte Disney.

Incanto veneziano, poi, domenica 19 febbraio, sempre dalle ore 15.00, lungo C.so del Popolo pedonalizzato, dove prenderà forma un’atmosfera in pieno stile settecentesco veneziano con sfilate, balli e canti a tema, figuranti. In quell’occasione, il Comitato Riva Vena parteciperà all’evento con 12 figuranti in abiti a tema.

Altro evento si terrà martedì 21 febbraio dalle ore 15.00: The Addams Family, Mercoledì Addams e la sua famiglia arrivano a Chioggia a bordo della loro terrificante automobile.



Eventi di tipo culturale

Il carnevale mascherato: viaggio attraverso le maschere della tradizione

Si terrà al Museo civico Laguna Sud, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 febbraio, con laboratorio museale per bambini.

(1° turno 15:15 | 2° turno 16:30).

È consigliata la prenotazione a: [email protected].



Quantestorie a Carnevale

Alla Biblioteca civica C. Sabbadino, lunedì 20 febbraio ci saranno letture con laboratorio per bambini e famiglie.

(1° turno 15:30 | 2° turno 16:30).

È consigliata la prenotazione a [email protected].

“Ridere, ridere, ridere ancora. Un giorno senza sorriso è un giorno perso”

Si terrà all’Auditorium San Nicolò, sabato 18 febbraio, alle ore 17:00. A cura di Arteven.

Info e biglietti a pagamento www.myarteven.it e www.vivaticket.com

Tel. 351 7703176 – 366 3361601.



Carnevale in frazione

Altri eventi realizzati in collaborazione con la Proloco Chioggia e il Comitato Riva Vena sono:

Frazione di Sant’Anna

CARNEVALANDO XXV edizione

Sant’Anna – Piazzale Chiesa di Sant’Anna

Domenica 12 febbraio (in caso di maltempo recuperata il 19/02) dalle ore 14:30 alle 17:30

Grande festa di Carnevale a Sant’Anna con musica, maschere e tanto divertimento, a cura dei residenti della frazione e il Circolo Culturale Parrocchiale.

Frazione di Ca’Lino

CArnevaLINO Party

Ca’ Lino – Piazza San Giuseppe

sabato 18 febbraio dalle ore 15:00 alle 19:00.

Giochi, animazione, maschere, balli e molto altro per una festa dedicata ai più piccoli, a cura della parrocchia Santi Giovanni Battista ed Evangelista di Ca’Lino in collaborazione con Titoli Minori e Stelle sulla Terra.

Frazione di Ca’Bianca

Il Falò del Pupolotto

Ca’Bianca – Fronte Chiesa di Ca’Bianca

Domenica 19 febbraio alle ore 18:00

Il tradizionale e benaugurante falò del Pupolotto di Carnevale, a cura dell’Ass. NOI di Ca’Bianca.