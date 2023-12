Carabinieri di Montebelluna: furto sventato in abitazione

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, un rapido intervento dei Carabinieri della Stazione di Crocetta del Montello (TV) ha sventato un furto in abitazione. Il presunto autore, un 29enne di origini albanesi con precedenti analoghe, è stato arrestato in flagranza di reato.

MONTEBELLUNA – Tutto ha avuto inizio quando un attento residente ha segnalato alla centrale operativa dei Carabinieri di Montebelluna di aver notato un individuo in bicicletta con atteggiamento sospetto nei pressi di un’abitazione di via dei Soster. I Carabinieri, giunti rapidamente sul luogo, hanno posizionato una pattuglia in modo strategico per impedire la fuga del malvivente.

Dopo pochi istanti, il ladro è stato sorpreso uscire dall’abitazione, abbandonando a terra un involucro contenente oggetti rubati. Una colluttazione è nata quando ha cercato di sfuggire, ma i due Carabinieri sono riusciti a bloccarlo non senza difficoltà. Tanto il malvivente quanto i militari hanno riportato lesioni durante l’arresto.

Una perquisizione personale ha rivelato che l’uomo aveva addosso un pugnale, torce funzionanti e altri attrezzi utilizzati per il furto. La successiva ispezione dell’abitazione ha confermato l’effrazione, con stanze messe a soqquadro e oggetti trafugati. Fortunatamente, i Carabinieri sono riusciti a recuperare tre quadri, un vassoio e un elettrodomestico che il ladro aveva abbandonato poco distante dall’abitazione.

Il ladro è stato identificato come un 29enne residente a Montebelluna, già noto alle autorità per reati simili. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, contestando all’uomo i reati di furto in abitazione aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate e porto di armi o oggetti atti a offendere.

Per rafforzare ulteriormente la sicurezza nella zona, è stata attivata una Squadra di Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri di Mestre, operativa nella zona di Vittorio Veneto (TV). Una decina di militari sono già stati impiegati in controlli e pattugliamenti tra i Comuni di Miane, Farra di Soligo e Moriago nel recente weekend.