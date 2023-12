Colpo notturno a Preganziol: indagini in corso

PREGANZIOL – Ieri sera, intorno alle 22.00, un evento criminale ha scosso la tranquillità di Preganziol (TV) in via Palladio, dove ignoti hanno compiuto un audace colpo all’interno degli uffici del distretto sanitario. La situazione è emersa quando, mediante effrazione della porta di ingresso posteriore, i malintenzionati hanno fatto deflagrare con materiale esplosivo lo sportello automatico destinato al pagamento dei ticket sanitari.

La Centrale Operativa dei Carabinieri di Treviso è stata immediatamente allertata dalla società di vigilanza privata collegata al sistema di allarme della struttura. Numerose pattuglie della Compagnia Carabinieri di Treviso sono intervenute sul luogo per le ricerche dei responsabili, ma al momento senza esito positivo. In contemporanea, il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto per garantire la messa in sicurezza degli ambienti, pesantemente danneggiati dall’esplosione, che ha fortunatamente causato solo danni alla cassa automatica e nessun ferito.

Al momento, il danno complessivo, sia in termini di possibile denaro asportato dallo sportello ATM che in termini materiali, è oggetto di quantificazione da parte delle autorità competenti. Le indagini sull’episodio sono in corso e sono condotte dai Carabinieri di Treviso, che stanno cercando di ricostruire i dettagli di questo atto criminale notturno. La comunità locale resta in attesa di ulteriori sviluppi mentre le forze dell’ordine lavorano per identificare e perseguire i responsabili di questo audace colpo.