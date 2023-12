Strepitosa Brignone, tocca quota 24

Federica Brignone si impone anche nel superG della Val d’Isere e tocca le 24 vittorie in carriera. Sofia Goggia terza.

VAL D’ISERE – Strepitosa Federica Brignone, la segue Sofia Goggia. Un testa a testa che porta i colori azzurri a livelli sempre più alti con la vittoria 124 per i nostri colori. Dopo la doppietta canadese nel gigante, nel superG della Val d’Isere Brignone conquista la terza vittoria in stagione e la numero 24 in carriera. Superata nuovamente la Goggia (arrivata al traguardo terza) nella speciale classifica delle azzurre dello sci più vincenti di sempre.

Gara perfetta quella dell’atleta Valdostana, che completa il tracciato francese in 1’21”58, conquistando così la nona vittoria personale in superG. Qualche imperfezione invece per l’atleta bergamasca già vincitrice del primo superG stagionale. Goggia arriva sul traguardo con 0”59 di ritardo dalla compagna per un terzo posto che le permette comunque di mantenere il pettorale di leader della specialità e di arrivare a 51 podi in carriera.

Sul secondo gradino si inserisce tra le due atlete azzurre la norvegese Kajsa Vickhoff Lie con un divario di 0”44.

Positiva anche la prova di Laura Pirovano, settima a 1”80: la trentina affronta per prima il tracciato francese e pur senza aver riferimenti riesce a disegnare linee positive che la portano al miglior risultato della carriera nella specialità, dove non era mai riuscita a salire oltre al nono posto in Coppa del Mondo. Roberta Melesi è invece arrivata ventunesima con 3”39 di ritardo da Brignone. Debutta in zona punti Teresa Runggaldier con il ventiquattresimo posto. Trentesimo per Nicol Delago.

Finiscono invece prematuramente le gare di Marta Bassino, uscita dal tracciato nella parte alta della pista, Monica Zanoner e Nadia Delago, oltre alle big Lara Gut Behrami, e Mikaela Shiffrin.

Queste le parole di Federica Brignone dopo il ventiquattresimo successo in Coppa del Mondo, il terzo in stagione:

“Mi è venuto tutto bene, una grande giornata. La mia forza oggi è stata quella di spingere dopo ogni curva, attaccare al massimo. Il tracciato non era facile, le condizioni di neve erano diverse ad ogni curva, con più o meno ghiaccio a seconda dei punti della pista. Riuscire a fare una simile performance su un terreno così complicato mi riempie di soddisfazione. Non è semplice fare una gara così, oggi ce l’ho fatta e sicuramente questo è uno dei migliori periodi della mia carriera. Vincere così tante gare è una cosa pazzesca per il nostro paese e questo succede da anni. È questo che voglio dire, non guardo al record perché ogni gara è una storia a sé: in questa stagione ogni giornata ci sta regalando qualcosa di fantastico. Bisogna continuare a migliorarsi. Oggi ho fatto una buona gara, quasi perfetta, ma sono consapevole che già nella prossima gara dovrò migliorarmi ancora, senza sedermi sugli allori”

Questo il commento della Leader della classifica di specialità Sofia Goggia:

“Un superG veramente bello. Ho attaccato, ma sono stata un po’ troppo sporca. Complimenti a Federica, deve aver pennellato come sa fare lei. Mi tengo questo terzo posto, molto positivo. Ho seguito una preparazione diversa rispetto agli anni scorsi per il superG e credo fermamente sia stata una scelta giusta, anche in ottica futura, olimpica. Mi manca forse un po’ di sicurezza nella velocità ma il mese di gennaio mi permetterà di lavorarci su. Ora un po’ di recupero, poi in gigante a Lienz”.

Photo Credits: Fisi.org