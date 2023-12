Dopo due anni, Sofia Goggia è tornata a vincere nel SuperG di St. Moritz, riagganciando così Federica Brignone al primo posto di atleta italiana più vincente in Coppa.

Gli Highlights della gara

ST. MORITZ (SVIZZERA) – Con il ritorno in Europa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna alla vittoria anche Sofia Goggia. La campionessa lombarda ha semplicemente giganteggiato nel SuperG portandosi a casa la sua ventitreesima vittoria e raggiungendo Federica Brignone in cima alla classifica delle atlete azzurre più vincenti di sempre.

Splendida gara quella di ieri, la Goggia è stata velocissima conducendo una gara senza errori (tranne uno ininfluente all’inizio). Era da esattamente da due anni che l’azzurra non vinceva un SuperG, poi una serie di infortuni l’avevano penalizzata ma ora sembra definitivamente tornata.

Ottima gara anche per Federica Brignone, che però perde troppo nella parte finale. chiudendo in quinta posizione. Marta Bassino invece è arrivata settima.

Brutte notizie invece per Elena Curtoni che ha riportato la frattura dell’osso sacro dopo un bruttissimo volo.



Le parole di Sofia Goggia post gara

Nella discesa di oggi si è riproposta la gara tra le due azzurre per il primo posto, vinto però dal fenomeno dello Sci Mikaela Shiffrin col tempo di tempo di 1’28″84, alla quarta vittoria nella disciplina tra le 91 totali.

A causa di qualche sbavatura, la Goggia è arrivata seconda per 15 centesimi conquistando il suo podio numero 50. Con soli 2 centesimi in più arriva terza l’altra azzurra Federica Brignone, al sessantesimo podio in carriera. Marta Bassino invece è arrivata decima, ma continua la sua crescita.

Photo Video Credits: Fisi.org