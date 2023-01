La RBR Dance Company celebra l’arte del genio di Possagno a 200 anni dalla sua scomparsa

TREVISO – Dalla scultura alla danza. Dal marmo al legno del palcoscenico. Mercoledì 1° febbraio (ore 20.30) al Teatro Mario Del Monaco di Treviso va in scena Canova Svelato. Gli illusionisti della danza, una celebrazione del genio di Antonio Canova portata in scena dalla RBR Dance Company in occasione del bicentenario dalla sua morte.

Nell’ambito della rassegna di danza “Calligrafie”, sul palcoscenico le coreografie curate da Cristina Ledri e Cristiano Fagioli daranno vita a un’originale interpretazione delle opere del massimo esponente del Neoclassicismo in scultura. Canova sarà la guida di questo viaggio scenico, sarà il lume che indicherà il passaggio, sarà la voce di profezie in un’esperienza danzante visionaria in cui antiche sculture prendono forma nel mondo contemporaneo.

La Compagnia RBR, da anni impegnata in progetti artistici volti alla sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente, con questa nuova creazione invita ad andare oltre il muro delle convenzioni per ritrovare anche in opere d’arte di maestri del passato come Canova preziosi insegnamenti per prendersi cura del nostro Mondo.

Teatro Mario Del Monaco | Treviso

01 febbraio 20.30

Canova svelato

Gli illusionisti della Danza

Coreografie Cristina Ledri, Cristiano Fagioli

musiche originali Diego Todesco

–

regia Cristiano Fagioli

–

direttore creativo Gianluca Magnoni

costumi Raffaele Diligente per Diverso

–

danzatori Cristina Ledri, Alessandra Odoardi, Francesca Benedetti, Michela Moretti, Daniele Bracciale, Riccardo Tosi

–

produzione RBR Dance Company