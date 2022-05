Venerdì 13 maggio la grande inaugurazione. Il 14 e 15 maggio un intero week-end di visite gratuite per i residenti a Treviso e provincia.

Sabato 14 maggio aprirà la grande mostra dedicata ad Antonio Canova, “Canova Gloria Trevigiana” che riunisce più di 200 testimonianze canoviane. Venerdì 13 maggio, alle ore 19, si terrà un evento pubblico di inaugurazione aperto alla cittadinanza davanti alla sede del polo museale di Borgo Cavour, che darà al via al weekend di visite gratuite per i residenti nel Comune e nella Provincia di Treviso. Inoltre, sabato 14 maggio ci sarà la “Notte dei Musei”: per l’occasione il Grande Bailo, che ha visto raddoppiare i suoi spazi grazie ad una imponente opera di riqualificazione, resterà aperto al pubblico anche la sera, fino alle ore 23, per permettere agli appassionati di ammirare le opere del grande scultore.

“Canova gloria trevigiana: dalla bellezza classica all’annuncio romantico”, a cura di Fabrizio Malachin, Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, valorizza la figura del Canova e la bellezza dell’antico quindi, ma anche Canova come straordinario contemporaneo annunciatore romantico che proprio a Treviso vide nascere il suo ‘mito’ e la riscoperta critica della sua opera.

“Quella di venerdì 13 sarà la festa di tutta la città, aperta alla bellezza, alla cultura e all’arte”, le parole del sindaco Mario Conte. “Inoltre, per tutto il weekend del 14 e 15 maggio i trevigiani potranno visitare gratuitamente la mostra per ammirare le opere del Canova ma anche il Grande Bailo, polo museale di cui andiamo orgogliosi. Ringrazio l’assessore ai Beni Culturali Lavinia Colonna Preti, i curatori e tutto lo staff dei Musei che sta lavorando nell’allestimento di una esposizione ricca di capolavori della Gloria Trevigiana per eccellenza”.