La ‘Vetrina del volontariato e della solidarietà’ compie 20 anni

Soffia 20 candeline la rete associativa “Vetrina del volontariato e della solidarietà”, il cui obiettivo è promuovere la collaborazione tra le associazioni di volontariato veneziane. Oggi pomeriggio le celebrazioni della ricorrenza a Venezia, alla Scoleta dei Calegheri, in campo San Tomà alla presenza dell’assessore comunale alla Coesione sociale. Presenti anche le fondatrici e coordinatrici del gruppo, tra cui Anna Da Sois, moderatrice dell’incontro, Francesca Corso e Gianna Maso.

La rete ad oggi riunisce trentasei associazioni che affrontano tematiche diverse e gestisce uno sportello di ricevimento al pubblico in Campo S. Margherita aperto dal lunedì al venerdì (martedì escluso) dalle 10 alle 12. La ‘Vetrina’ annuncia ora la volontà di costituire un’associazione di promozione sociale per portare ancora avanti il proprio impegno.

Il pomeriggio di festeggiamenti per la ‘Vetrina’ si è aperto con il saluto dell’assessore, a cui ha fatto seguito la proiezione di un filmato sulla storia della rete accompagnato dalle testimonianze delle fondatrici, che due decenni fa hanno dato vita all’iniziativa, esempio di sussidiarietà orizzontale. “Una storia costituita da donne coraggiose che hanno saputo coniugare ascolto, azione e progetti a favore di cittadini in stato di fragilità sociale” come da esse stesse affermato.

È stata un’occasione per ripercorrere 20 anni di volontariato veneziano, dagli inizi ai giorni d’oggi, passando attraverso le varie attività realizzate dalla ‘Vetrina’, i traguardi raggiunti, i momenti aggregativi che scandiscono l’impegno dei cittadini coinvolti, tra cui la festa annuale del volontariato di maggio. La serata si è conclusa con un dibattito sul futuro della rete e con l’intervento di nuove associazioni giovanili e ambientaliste, anche di respiro internazionale, recentemente entrate a far parte del gruppo.