Biennale: interventi di restauro nei Giardini e all’Arsenale

Nella seduta di ieri, il Consiglio Comunale ha espresso un voto unanime a favore dei progetti di riqualificazione proposti da La Biennale di Venezia per i celebri Giardini e l’Arsenale.

Il Consiglio Comunale ha dato il via libera all’unanimità ai progetti proposti da La Biennale di Venezia per la riqualificazione dell’area dei Giardini e dell’Arsenale. Questi interventi, denominati “1.13 – Interventi su ingresso area Giardini della Biennale di Venezia” e “1.3 – Arsenale – Giardino delle Vergini – Restauro edifici per servizi al pubblico – Restauro torretta di guardia di Porta Nuova e edifici novecenteschi”, sono parte del “Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia”, finanziato con fondi PNRR.

Il progetto per i Giardini prevede diverse azioni mirate alla riorganizzazione delle attrezzature di ingresso. Tra queste, la realizzazione di una nuova biglietteria nell’area recintata vicino all’ingresso dei Giardini Napoleonici, con la ristrutturazione di parte dell’edificio esistente (Ex serra) e la riqualificazione dell’area esterna con nuovo verde, percorsi, arredi urbani e una recinzione delimitante. Saranno inoltre costruiti due varchi di accesso all’area espositiva e sei manufatti metallici di servizio, migliorando l’efficienza logistica e l’accoglienza al pubblico.

Durante il dibattito, è stata approvata anche una mozione collegata che impegna il sindaco e la Giunta a interloquire attivamente con la Fondazione La Biennale per verificare ulteriori fonti di finanziamento. L’obiettivo è estendere l’intervento di riqualificazione anche ai bagni pubblici, rendendoli esteticamente coerenti con la nuova biglietteria e garantendo un’esperienza completa e di qualità per i visitatori.

