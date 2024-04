Costa Crociere cerca personale turistico

Costa Crociere è alla ricerca di figure professionali da inserire all’interno del proprio team. pizzaioli, animatori, chef, dj e altre figure, con o senza esperienza.

Importanti opportunità di lavoro per tutti coloro che aspirano ad una occupazione nel settore turistico, più precisamente nel campo delle navi da crociera. Per ampliare la propria flotta, Costa Crociere ricerca nuovo personale, con o senza esperienza nel settore.

Nei prossimi anni sono previste ben 1.200 assunzioni per lavorare a bordo delle sue navi. Le figure professionali maggiormente ricercate sono animatori, receptionist, chef, camerieri, personale di bordo, addetti alla sicurezza, ufficiali di macchina.

Costa Crociere S.p.A., è il più grande gruppo turistico italiano e vanta anche la flotta più grande tra tutti gli operatori europei, con un totale di 27 navi per una capienza di circa 70.000 ospiti.

Le sue navi operano nel Mediterraneo, nel Nord Europa, Mar Baltico, nei Caraibi, in Centro America, in Sud America, Emirati Arabi, Lontano Oriente, Mar Rosso.



Come candidarsi

Tutti coloro che fossero interessati alle offerte di lavoro di Costa Crociere possono inviare la propria candidatura, con relativo C.V. in formato europeo, attraverso il sito della compagnia.