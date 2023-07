Basketball “in” Jesolo, in ricordo di Luca Silvestrin

A due anni dalla scomparsa del grande giocatore veneziano Luca Silvestrin, torna Basketball “in” Jesolo, due grandi giornate di Basket.

Si terrà nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre, al PalaCornaro (Via M.L.King 5), la seconda edizione di Basketball “in” Jesolo – Memorial Luca Silvestrin. Una due giorni di grande Basket di Serie A organizzato dalla associazione Che Spettacolo, con la fondamentale collaborazione della Città di Jesolo, insieme alla BC Jesolo.

Per l’occasione si sfideranno sul Parquet Reggio Emilia, Treviso, Pesaro in cui Silvestrin giocò per alcune stagioni e soprattutto la Reyer Venezia, squadra in cui iniziò a giocare negli anni ’70 e in cui decise di terminare la sua lunga carriera.

“Con la diramazione ufficiale del calendario di Serie A – le parole di Massimo Piubello, presidente di Che Spettacolo – abbiamo stabilito gli incroci delle partite di semifinale. Ancora una volta la Città di Jesolo vedrà scendere in campo, a una settimana dalla partenza ufficiale del campionato, quattro formazioni che avranno benzina nel motore e saranno pronte a garantire qualità e spettacolo al pubblico. Ci tengo a ringraziare il Comune di Jesolo, e in particolar modo l’Assessore allo Sport

Martina Borin, per il fondamentale supporto e contributo alla manifestazione: Basketball “in” Jesolo è anche un modo per ricordare un grande uomo e giocatore come Luca Silvestrin, a due anni dalla sua scomparsa. Sono certo che tutte

le formazioni che scenderanno in campo giocheranno al massimo anche per onorare il suo nome”.

L’evento, alla sua seconda edizione, avrà come Media Partner Jesolo Journal: sarà possibile accedere al PalaCornaro a un prezzo popolare di 10 euro a serata, con speciali promozioni per il Basket Club Jesolo. Tutti i tesserati del club litoraneo, infatti, potranno entrare gratis mentre i genitori godranno di un biglietto ridotto a 8 euro.



Il calendario ufficiale vedrà, nella giornata di sabato 23, le semifinali Pesaro – Treviso (palla a due alle ore 18.00) e Reggio Emilia – Venezia (ore 20.00). Il giorno seguente, stessi orari, ci sarà spazio per la finale di consolazione e la finalissima: al

termine dell’ultimo match, le consuete premiazioni, culmine di una due giorni di grande basket, sempre nel ricordo di Luca Silvestrin.