WhatsApp lancia la novità dei videomessaggi istantanei

L’evoluzione di WhatsApp compie un balzo in avanti, Mark Zuckerberg annuncia l’arrivo dei videomessaggi istantanei e il consenso è immediatamente vasto.

La semplicità, mantra indissolubile della galassia di Mark è ancora una volta il vanto della nuova funzionalità, si tratta di inviare un videomessaggio nello stesso modo di un messaggio vocale, sarà sufficiente cliccare per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare.

Si può altresì scorrere verso l’alto per bloccare e registrare il video senza dove tenere premuto il pulsante registra. Tutti i video avranno come teatro di riproduzione la chat in automatico senza audio anche se per attivare lo stesso basterà toccare il video. il tutto sarà protetto con la crittografia end to end.

La durata? Massima di un minuto. Toccherà attendere ancora alcune settimane spiegano da Meta per ultimare l’implementazione e la fruibilità sarà cosa fatta.

Potrebbe essere veramente una piccola grande rivoluzione per il servizio di messaggistica più popolare al mondo, si parla di oltre 2 miliardi di utenti mensili, in quanto l’interazione con gli altri, negli scambi privati nonché in quelli di gruppo ora “relegata“ ai vocali o al messaggio adornato con emoji, in modalità video assumerebbe connotati molto diversi.

Il video come una piccola capsule che potrà contenere un augurio o più semplicemente uno scambio di opinioni, rigorosamente live che ci consegna un nuovo modo di comunicare.

Semplice e immediato, istantaneo.

Instacult di Mauro Lama