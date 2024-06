Autonomia, On. Aliprandi: “Passo avanti per un’Italia più giusta e più equa”

Dopo una lunga maratona notturna alla Camera, è giunta l’approvazione approvato al disegno di legge sull’autonomia differenziata

ROMA – Dopo il commento del Presidente Luca Zaia in tema di autonomia, arriva anche quello dell’On. Marina Marchetto Aliprandi (FDI). “Dopo una lunga maratona notturna alla Camera abbiamo approvato il disegno di legge sull’autonomia differenziata” ha dichiarato, definendolo un “passo avanti per un’Italia più giusta e più equa”.

Continua l’onorevole, sull’autonomia: “un impegno preso con i cittadini e con i territori per superare le differenze che esistono oggi tra nord e sud della Penisola e che, grazie al lavoro del Governo Meloni si stanno già riducendo come testimoniano i dati diffusi da Svimez oggi. Ancora una volta, con determinazione, abbiamo portato a termine un progetto strutturale che guarda a lungo raggio, senza slogan propagandistici, ma con atti seri; tutto questo grazie ad un Governo, guidato da una straordinaria Giorgia Meloni, che si dimostra essere quanto più vicino ai cittadini e alle esigenze dei territori. Lo fa oggi con l’autonomia differenziata e con la riforma sul Premierato, a dimostrazione che gli impegni presi con gli italiani rappresentano per il Governo di Centrodestra e la sua maggioranza la rotta da seguire”.