Arriva Bybook, l’App di dating per gli amanti della lettura

Book lovers d’Italia e del mondo, unitevi. È nato un ambizioso progetto che ha bisogno del vostro aiuto per decollare.

Si tratta di Bybook, l’App di dating per chi ama i libri. In altre parole, un Tinder che richiama a sé gli amanti della lettura (single e non) con l’intento di far loro vivere un’avventura oltre le pagine del libro.

A differenza delle App di dating, Bybook si rivolge in primis agli over 30, con un pubblico di riferimento specifico tra i 35 e i 55 anni. Una fascia d’età che, secondo le stime, riguarda il 16% degli italiani che utilizzano App di incontri.

Il carattere assolutamente non frivolo di Bybook si conferma anche per il fatto che l’immagine del profilo di ogni utente non sarà una sua foto, bensì un avatar del libro la cui copertina rivela qualcosa di lui/lei.

L’App, al momento in fase di sperimentazione e il cui lancio avverrà presumibilmente a maggio, ha già una pagina Facebook e un sito in cui è possibile lasciare la propria mail e per i primi 1000 iscritti ci sarà uno straordinario omaggio. Affrettatevi allora, perché solo dalla metà di dicembre sono già state raccolte 300 adesioni!

