Da domani nuovo Dpcm. Veneto resta in zona arancione. Divieti e permessi

Da domani domenica 17 gennaio cambiano i colori delle regioni italiane e per l’ennesima volta.

Il Veneto resta in zona arancione mentre tre regioni, Lombardia, Sicilia e provincia di Bolzano vanno in rossa. Solo cinque le regioni in zona gialla. Istituita anche la zona bianca.

Questo il contenuto della nuova ordinanza firmata dal premier Conte e valida sino al 5 marzo prossimo:

Viene concessa da lunedì la presenza nelle scuole secondarie al 50% ed al 75% ( in Veneto chiuse fino al 31 gennaio), confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 mentre il divieto di asporto viene spostato per i bar alle 18.

Chiusi sempre gli impianti di sci fino al 15 febbraio, chiuse palestre, piscine, cinema e teatri sino al 5 marzo, fino al 15 febbraio resta il divieto di spostamento tra regioni.

Inoltre se si abita in un paese con meno di 5.000 abitanti è permesso lo spostamento per visitare parenti od amici per un raggio di 30 chilometri, ma non tra capoluoghi di provincia. Con autocertificazione sono consentiti gli spostamenti tra regioni e tra provincie solo per motivi di lavoro, studio o salute.

Il rientro alla propria abitazione di residenza è comunque garantito. Viene anche permesso lo spostamento tra le 5 e le 22, una sola volta al giorno, ad un massimo di due persone verso una abitazione privata. In Veneto, zona arancione,questo spostamento è consentito solo nello stesso comune, al di fuori necessita l’autocertificazione.

