Annullata la Mezza di Treviso. Appuntamento al 2021

L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ferma la corsa dell’11 ottobre. L’organizzatore Salvatore Bettiol: “Troppe incertezze, non avevamo scelta”. Iscrizioni trasferite, a scelta degli atleti, all’edizione 2021 o 2022

C’erano già più di mille iscritti alla Mezza di Treviso, ma l’edizione 2020 dell’ormai classica mezza maratona del capoluogo della Marca, in programma l’11 ottobre, non si svolgerà.

La decisione, in accordo con l’amministrazione comunale, è stata ufficializzata ieri dal comitato organizzatore dell’evento che anche l’anno scorso, portando oltre duemila atleti al traguardo dei 21,097 chilometri, si era ritagliato uno spazio tra le corse su strada più partecipate del Veneto.

“La situazione di emergenza sanitaria legata al Covid-19 non ci lascia purtroppo scelta – spiega l’ex campione azzurro Salvatore Bettiol, responsabile organizzativo della Mezza di Treviso. – Le incertezze sono ancora troppe per poter pensare di allestire, in tutta sicurezza, una manifestazione con la complessità della Mezza di Treviso. Dopo aver riflettuto a lungo sul da farsi e considerando i tempi e le esigenze organizzative, abbiamo scelto di annullare l’edizione 2020. Ci rivedremo il prossimo anno, forti di una rinnovata energia e più che mai uniti dalla comune passione per la corsa”.

La decisione di annullare l’edizione 2020 della Mezza di Treviso (dopo che in precedenza lo stesso comitato organizzatore aveva rinviato al 2021 anche le popolari corse all’alba di Treviso e Padova), è stata condivisa con il sindaco di Treviso Mario Conte e l’assessore allo Sport Silvia Nizzetto che Salvatore Bettiol e alcuni componenti dello staff organizzativo hanno incontrato oggi a Ca’ Sugana.

Appuntamento dunque al 10 ottobre 2021. Gli atleti che avevano già fatto l’iscrizione potranno richiedere il posticipo della stessa all’edizione 2021 o 2022.

