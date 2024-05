Ancora successi per l’ASD Zerman Calcio

Conquistata la piazza d’Onore alle finali Provinciali Juniores e al ventiduesimo Torneo del Sile di Sant’Elena di Silea.

MOGLIANO VENETO – Ancora soddisfazioni, tutte in una giornata a dir poco elettrizzante, per i giocatori della categoria Juniores Under 19 dello Zerman Calcio.

Due finali, raggiunte con determinazione e grinta, per la rosa capitanata dal Mister Giuseppe Finizio, coadiuvato in panchina da Luca dal Castello e, per gli estremi difensori, da Alessandro Astori.

La squadra moglianese ha dapprima affrontato le finali provinciali di categoria, sul campo neutro di Nervesa della Battaglia, durante la quale un goal degli avversari al ventitreesimo minuto del Santa Lucia si è rivelato decisivo, nonostante i ripetuti interventi degli attaccanti moglianesi. A nulla sono serviti la traversa colpita da Nicola Brandolisio e le numerose altre finalizzazioni dei compagni di squadra.

Una partita corretta ed equilibrata, a coronamento della vittoria del girone di categoria arrivata poco più di un mese fa.

Ricevuti il trofeo e medaglie, con il titolo di Vice Campioni Provinciali U19, tutti sotto la doccia e pronti per la successiva sfida, solo dopo qualche ora, a Sant’Elena di Silea, per la finale contro il Casale.

Match che già si presentava ostico, vista la superiore categoria degli avversari, reduci dal campionato U19 regionale.

Nonostante le acrobazie del portiere Gianluca Scomparin, il Casale riesce a portarsi in vantaggio a metà del primo tempo, consolidando il risultato di 1 a 0 a fine gara.

Soddisfazione per il trofeo conquistato da Nicola Brandolisio quale miglior giocatore in campo e da Nicolò Longo, con il titolo di capocannoniere (assieme, nella foto).

Il Presidente della Società, Paolo Scomparin, non nasconde la grande soddisfazione per i risultati ottenuti dai ragazzi nella stagione che va a concludersi: “Si è chiusa questa lunga giornata, alla fine di un periodo intenso, con molti match di alto livello, contro avversari forti e dove i ragazzi del Zerman hanno fatto terra bruciata. Certo, chiudere con una vittoria sarebbe stata la classica ciliegina sulla torta ma l’esito delle due finali, giocate in un unico pomeriggio, non toglie nulla alla fantastica stagione che questa squadra ci ha regalato. I ragazzi si sono impegnati e divertiti molto e ci hanno fatto sempre divertire. Siamo orgogliosi di questo gruppo e anche le società più blasonate e gli squadroni regionali rinforzati da giocatori della prima squadra hanno imparato a temerci e rispettarci, basti vedere i premi di capocannoniere in campionato e miglior giocatore a Sant’Elena di Nicola e di capocannoniere di Nicolò sempre al torneo. Ma idealmente io darei un trofeo a ciascuno dei nostri giocatori per la bella stagione sportiva che ci hanno fatto vivere.”

Emozioni che probabilmente riprenderanno nella stagione sportiva 2024/2025 con una possibile nuova avventura di questo team, nella Terza Categoria e con una Prima Squadra.

Gianluca Longo