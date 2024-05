3 giorni di grande Beach Volley

Si è conclusa ieri, al calare del sole e dopo tre appassionati giornate di gare, la 29a edizione di AeQuilibrium Beach Volley Marathon® a Bibione

Bibione – Un totale di quasi 11mila match e oltre 2500 squadre per la Beach Volley Marathon®. Si sono scontrati sulla spiaggia veneta per la vittoria al torneo open di pallavolo da spiaggia più partecipato al mondo.

Ecco i vincitori

2X2 FEMMINILE GOLD 1° Adelya Akhmetóva – Olga Motrich; 2° Serena Cimmino – Eleonora Gili; 3° Jessica Allegretti – Jennifer Luca

2X2 MASCHILE GOLD 1° Mauro Sacripanti – Giacomo Titta; 2° Simone Chinellato – Joshua Kessler; 3° Olivier Barthelemy – Yull Ullmann

2X2 MISTO GOLD 1° Dima Babin – Adelya Akhmetóva 2° Olivier Barthelemy – Célia Molinos 3° Federico Spizzo – Veronica Floreani

3X3 MASCHILE PLATINUM 1° Mauro Sacripanti – Giacono Titta – Davide Boraccino 2° Matteo Camozzi – Luca Cravera – Federico Geromin 3° Bojan Jan Javornik – Marko Plankelj – Jure Neudauer – Filip Uremovic 3° Viktor Szalai – Oleksii Denin – Mario Fendrik – Bence Kovacs – Adam Novak

Attenzione: Per questa categoria non si è tenuta la finale per il 3° e 4° posto. Le due squadre perdenti della semifinale sono pertanto risultate entrambe al terzo posto.

3X3 FEMMINILE PLATINUM 1° Sara Braidenbach – Maria Eleonora Gili – Alice Bariatti – Serena Cimmino 2° Alessia Ujka – Martina Montedoro – Monica Pastorino – Robin Bisio 3° Clelia Bacigalupo – Francesca Montinaro – Alessandra Serafini 3° Julie Lopez – Célia Molinos – Cécile Billiet

Attenzione: Per questa categoria non si è tenuta la finale per il 3° e 4° posto. Le due squadre perdenti della semifinale sono pertanto risultate entrambe al terzo posto.

4X4 MISTO PLATINUM 1° Daniele Acconci – Valentina Mengaziol – Giulia Pavei – Riccardo Mazzon 2° Daniele Piraino – Nicola Grigolo – Simone Natali – Blanca Martin Urdiales 3° Matteo Martino – Giada Gulisano – Matteo Pipitone – Martina Montedoro – Elisa Torresan – Emilio Perassolo 3° Matteo Gervasoni – Alessandro Deda – Carmelo Drago – Alex Arduin

Attenzione: Anche per questa categoria non si è tenuta la finale per il 3° e 4° posto. Le due squadre perdenti della semifinale sono pertanto risultate entrambe al terzo posto.