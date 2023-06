Allenare l’empatia per una maggiore custodia della Terra

CITTÀ DEL VATICANO – Si sono celebrati i primi trent’anni di vita della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, oggi presente in 4 continenti e 15 Paesi, in cui opera attraverso 18 Chapter locali e 13 Chapter nazionali con circa 350 aderenti. Una di queste è la tedesca Stephanie zu Löwenstein, CEO del Gruppo Fürst Löwenstein e membro della Children’s Hospice Foundation in Germania, a cui abbiamo chiesto cosa può fare la Fondazione, attraverso i suoi Chapter, per rendersi voce attiva per la custodia della Terra in senso più ampio? L’Enciclica Fratelli Tutti può essere una valida guida, ma bisogna allenare l’empatia verso il prossimo, dice la zu Löwenstein. Nel video, l’intervista completa.

Guarda il video su YouTube.