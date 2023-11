Al mercato coperto di Treviso si coltiva il rispetto

Un fiocco rosso distinguerà i prodotti gentili da domani in tutti i mercati di Campagna Amica, anche in quello di Piazza Giustinian a Treviso. Nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le agricoltrici e i produttori di Coldiretti devolveranno l’incasso per istituire una borsa di studio in memoria di Giulia Cecchettin.

TREVISO – “L’iniziativa, già in programma tra le attività a sostegno delle vittime, sarà concentrata sulla possibilità di finanziare ricerche e studi per promuovere nuovi linguaggi e forme di educazione innovative per contribuire ad un salto culturale che deve trovare riscontro tra le nuove generazioni – spiega la presidente delle Donne Coldiretti Valentina Galesso – L’impegno delle imprenditrici agricole nella diffusione di valori e principi è costante, non ha date né scadenze, è continuo come proprio accade nella quotidiana cura per la campagna e i suoi frutti.

Vogliamo partire dalle parole – dice Galesso – sottolineando termini che fanno riferimento ad un comportamento rispettoso, riconoscente e benevolo, caratterizzato da atti di generosità, considerazione ed assistenza, di preoccupazione per gli altri. I prodotti della gentilezza e le fattorie della tenerezza esprimono queste virtù e sono esperienze concrete, attività reali legate all’economia solidale praticata dal mondo rurale da sempre. Perché è proprio in agricoltura che si sviluppano progetti sostenibili coniugando famiglia, ambizioni personali, creatività e capacità professionali. Pensare a finanziare tesi di laurea in questo senso ci fa sentire ancora più “amiche della terra capaci di nutrire di buon senso il mondo”.