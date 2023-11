A Natale sostieni la ricerca oncologica con il panettone IOV

Un dolce sostegno alle attività di ricerca e cura dell’Istituto Oncologico Veneto. Un gesto d’altruismo, che infonde un significato ancora più profondo al “regalo di Natale”.

CASTELFRANCO VENETO (TV) – Com’è consuetudine, lo IOV (Istituto Oncologico Veneto) lancia la sua iniziativa natalizia volta a sostenere la ricerca e le cure contro il cancro. Quest’anno lo fa con i panettoni – nella versione classica e al cioccolato, entrambi da 750 grammi – racchiusi in una confezione esclusiva. Un gesto d’amore, di vero altruismo, attraverso cui ciascuno di noi può sostenere le attività di ricerca oncologica e contribuire a dare vicinanza a tutte le persone che stanno affrontando un percorso di cura.

La missione dell’Istituto Oncologico Veneto, iniziata dal 2005, consiste infatti nella prevenzione, diagnosi e cura dei tumori, attraverso lo sviluppo della ricerca oncologica di base, traslazionale e clinica, oltre al miglioramento dell’organizzazione dell’attività di cura e assistenza.



Come ritirare il panettone IOV

È possibile ritirare (a fronte di una donazione) il proprio panettone recandosi all’Ufficio comunicazione e marketing della sede di Padova (Ospedale Busonera, 1° piano) tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 15:30; e anche a Castelfranco Veneto (Ospedale San Giacomo, 12° piano) il martedì e il venerdì dalle 9:00 alle 13:30.

L’Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS è il primo e unico Istituto del Veneto destinato in maniera specifica alla ricerca sul cancro e alla prevenzione, diagnosi e cura dei tumori. Affermato come centro di ricerca sanitaria e ospedale di alta specializzazione di rilievo nazionale e internazionale, è anche Centro regionale di riferimento per la chirurgia delle malattie dell’esofago (neoplasia dell’esofago e della giunzione esofago-gastrica) e per il melanoma cutaneo e il sarcoma dei tessuti molli.