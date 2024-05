A Venezia Gara 1

Inizia nel migliore dei modi per la Reyer la serie di Finale Scudetto. A Venezia va Gara 1 contro una sempre ostica Famila Wuber Schio.

MESTRE – 2500 spettatori al Taliercio e Gara 1 di Finale Scudetto va a Venezia. Nonostante una partita iniziata non benissimo (11-21 il primo quarto), la Reyer rialza la testa e batte la bestia nera Famila Wuber Schio per 77-65.

Ben cinque le giocatrici in doppia cifra, con Shepard che firma una doppia doppia da 12+23. Sono 19 gli assist di squadra e 44 (contro i 33 delle scledensi) i rimbalzi catturati. Ora tutti pronti per Gara 2, sempre al Taliercio, domani alle 21.



Sarà possibile vedere la replica di gara 1, su Rai Sport, oggi alle ore 14.

La partita

La Reyer lascia fuori dalle 12 Makurat e Logoh, recupera però Cubaj. Per Schio invece out Sivka.

Coach Mazzon parte con Villa, Held, Fassina, Kuier e Shepard. Parte subito forte Fassina con una tripla e due liberi. Schio con Parks e Juhasz impatta a quota 5 mettendo poi la testa avanti con un break di 5-0 (5-10). Villa prova a scuotere le sue con un gioco da tre coadiuvata da Kuier, ma le scledensi sfruttano la loro fisicità allungando a fine frazione 11-21 con le giocate di Reisingerova.

Il secondo quarto vede Shepard e Fassina firmare il parziale di 7-0 che avvicina le orogranata 18-21. Le ospiti riescono a sbloccarsi solamente al 17′ con la tripla di Juhasz e il canestro di Verona in contropiede (20-28). Santucci fa il suo rientro in campo dopo 8 mesi ed è poi botta risposta tra Kuier e ancora Verona (22-30). Le leonesse aumentano la pressione difensiva riuscendo poi a trovare continuità in attacco con la tripla di Pan e il canestro di Villa (27-30). Juhasz continua a punire sotto le plance e i liberi di Shepard sigillano il punteggio sul 29-32 a fine primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi Villa firma il meno uno, Guirantes risponde subito, ma l’Umana riesce a mettere la testa avanti guidata da Shepard (42-37). Sottana tira fuori tutta la sua esperienza e mette un canestro difficile, ma il Famila subisce la velocità delle padrone di casa che allungano sul +10 con un tecnico fischiato a coach Dikaioulakos (49-39). Sul finale di frazione è ancora capitan Sottana a tenere a contatto la Famila, per il 49-45 al 30′.

A inizio quarto quarto Pan sale in cattedra, con Cubaj a fare la voce grossa in difesa (53-45). È Kuier poi a trovare il nuovo +10, ma le scledensi non mollano un centimetro affidandosi al talento di Guirantes. Shepard prende un antisportivo che porta Schio sul 59-52. Kuier e Villa sono le armi offensive della Reyer, ed è poi lotta tra Berkani e Verona che danno spettacolo. Venezia è più cinica e, sfruttando il bonus ospite, controlla fino alla sirena finale vincendo gara 1 per 77-65.

Il tabellino

Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio 77-65

Parziali: 11-21; 29-32; 49-45

Umana Reyer Venezia: Berkani 15, Gorini ne, Villa 15, Nicolodi ne, Pan 12, Meldere ne, Held, Cubaj, Fassina 8, Santucci, Shepard 12, Kuier 15 All.Mazzon

Famila Wuber Schio: Juhasz 11, Bestagno, Sottana 7, Verona 12, Guirantes 11, Mutterle ne, Crippa 1, Parks 12, Keys 6, Penna ne, Reisingerova 5 All.Dikaioulakos