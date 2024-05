“Bicilibera”, un progetto al femminile per imparare a pedalare

Non solo un corso di ciclismo, ma anche uno strumento di inclusione sociale e di emancipazione femminile.

Mogliano Veneto (TV) – È partito con il pedale giusto “Bicilibera”, progetto innovativo che sprigiona l’energia della condivisione, dell’autonomia e dell’inclusione. “Bicilibera” è molto più di un semplice corso di ciclismo: è un’opportunità per le donne di acquisire fiducia, sicurezza e libertà, pedalando sulle due ruote.

L’idea di “Bicilibera” è nata dalla passione per la bicicletta di due amiche, Silvia e Angelica, e dal loro desiderio di rendere più autonome e sicure le donne che per varie ragioni non hanno potuto acquisire questa abilità in precedenza.



Un percorso di apprendimento e autonomia

Il nucleo del progetto è un corso articolato in quattro incontri (di due ore e mezza ciascuno) che si svolgono dalle 9:00 alle 11:30. Durante questi incontri, le partecipanti imparano non solo le basi della guida in bicicletta, ma anche le regole della strada e le pratiche per muoversi in sicurezza nell’ambiente urbano. Un’ora di teoria è dedicata all’apprendimento dei segnali stradali, mentre la parte pratica si svolge nel campo semipermanente di via Torni, dove le donne possono mettere in pratica ciò che hanno imparato in un ambiente controllato e sicuro.



Un progetto di incontro e condivisione

“Bicilibera” è anche un luogo di incontro e condivisione per le donne della comunità. Attraverso questo progetto, le partecipanti hanno l’opportunità di stringere legami, condividere esperienze e sostenersi a vicenda lungo il percorso verso l’indipendenza e l’autonomia.

Un aspetto particolarmente significativo di “Bicilibera” è proprio il suo carattere inclusivo, che si estende anche alle giovani donne e ragazze. Oltre a fornire competenze pratiche, il progetto promuove valori di empowerment femminile e incoraggia le partecipanti a esplorare il mondo con fiducia e sicurezza.



Evento finale: una giornata sulle due ruote in giro per la città

In autunno, nel mese di settembre o ottobre, è prevista una giornata di bicicletta tutta al femminile aperta a tutta la cittadinanza. Questo evento permetterà alle donne di mostrare le abilità apprese durante il corso e di esplorare le nuove piste ciclabili inaugurate quest’anno nel territorio moglianese, promuovendo l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e salutare.



Il progetto ideato da Silvia e Angelica coinvolge anche il Comune, il Corpo intercomunale di Polizia Locale, i volontari dell’associazione Trabucco, la Cooperativa Orchidea, il gruppo scout e cittadini volontari.