A 90 minuti da EURO2025

L’Italia di Soncin pareggia 0-0 in Olanda. Ora si giocherà la qualificazione diretta a Euro 2025 nell’ultima partita con la Finlandia

SITTARD – Poteva andare peggio, ma anche meglio. Il pareggio a reti inviolate in casa della capolista Olanda regala un punto importante in vista delle qualificazioni dirette a EURO2025, ma il contemporaneo 1 a 1 tra Norvegia e Finlandia vede sempre le norvegesi (a pari punteggio con le azzurre) in seconda posizione a discapito proprio della Nazionale di Soncin per via della differenza reti.

Una partita che, soprattutto nel primo tempo, ha visto l’Italia sprecare almeno due ottime occasioni da gol con Giugliano e Bonansea, ma che nella ripresa è cambiata completamente con il predominio olandese. Rimangono i rimpianti per le occasioni sprecate, il possibile rigore per il fallo di mano di Spitse e la dubbia espulsione di Bonfantini per doppio giallo. Anche se una ritrovata Miedema aveva colpito una traversa.

La classifica ora vede l’Olanda prima con 8 punti, Norvegia e Italia con 6 e infine la Finlandia con 5. Per assurdo all’ultimo turno è ancora tutto possibile. Fondamentale per qualificarsi tra le prime due, ed evitare gli spareggi, sarà vincere martedì a Bolzano (diretta raisport e raiplay ore 19) o almeno fare un risultato migliore della Norvegia con le Oranje.

La partita

A un mese dall’ultima sfida pareggiata con la Norvegia Soncin ne cambia tre. Riprende il suo posto a sinistra Lisa Boattin, con Di Guglielmo che va a destra e centrali sempre Lenzini e capitan Linari. Il centrocampo vede confermare Giugliano e Caruso con Greggi al posto della giovane Dragoni. L’attacco è composto dalla solita Giacinti centrale con ai lati Bonansea e Cantore preferita a Bonfantini.

Nonostante entrambe le squadre debbano ancora iniziare i rispettivi campionati, la partita inizia subito a mille. La prima occasione pericolosa è dell’Olanda al 7′: Miedema si inventa la palla perfetta per l’ex juventina Beerensteyn che calcia a colpo sicuro. Interviene miracolosamente in scivolata Lenzini con Giuliani che cerca di registrare la difesa.

Le olandesi puntano sulla maggiore velocità imponendo un ritmo alto. Giugliano è costretta al fallo tattico e guadagna un cartellino giallo che le impedirà di giocare nell’ultima cruciale partita. L’Italia si affaccia in avanti con una serie di passaggi che infine liberano Caruso al tiro. Angolo, colpo di testa di Bonansea e parata di Kop.

Al 25′ Miedema si ritrova tra i piedi una respinta corta di Giuliani ma perde l’attimo per il tiro e sul ribaltamento di fronte è invece Giacinti che potrebbe approfittare del retropassaggio sbagliato di Groenen ma la palla finisce a lato. Insiste l’Italia, Bonansea trova Giugliano in ottima posizione in centro area, il portiere para come può, Giacinti si avventa ma è Kop a prendere la sfera.

L’occasiona più ghiotta è al 40′. Boattin calcia perfettamente un corner sulla testa di Bonansea che spiazza il portiere. Sulla linea è però Miedema a salvare incredibilmente. Il primo tempo si chiude a reti inviolate ma con molte occasioni per l’Italia.

Il rientro dagli spogliatoi vede ripartire l’Olanda con un piglio diverso. Miedema colpisce di testa ma la palla esce di pochissimo sopra alla traversa. Ancora la neo giocatrice del City impegna Giuliani con un rasoterra. Soncin vede le sue in difficoltà e al 62′ decide di cambiare: fuori Greggi e Cantore, dentro Dragoni e Cambiaghi.

Ma è sempre Miedema a dominare, tiro a giro da fuori area e incrocio dei pali. Subito dopo è Spitze a tirare la sassata da fuori e Giuliani a volare. C’è solo Olanda e dietro si soffre. Al 72′ si cambia ancora: entrano Salvai e Bonfantini per Giacinti e Bonansea, difesa a tre e maggior copertura e sicurezza per le azzurre che al 75′ reclamano a gran voce un rigore per il fallo di mano di Spitze.

Gli ultimi minuti sono un forcing olandese con Bonfantini che viene espulsa per un doppio severissimo giallo. Dopo tre minuti oltre al recupero già concesso, l’arbitra fischia la fine. Ci si giocherà tutto negli ultimi 9o minuti martedì,

Il commento del CT

Queste le parole del Commissario Tecnico Andrea Soncin a fine partita: “Le ragazze hanno fatto una grandissima prestazione. Soprattutto nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni clamorose per passare in vantaggio. Con il nostro gioco abbiamo messo le avversarie in grossa difficoltà. Peccato perché è l’ennesima partita dove potevamo raccogliere i tre punti, ma questa è l’Italia che vogliamo, un’Italia che lotta e che è orgogliosa di indossare la maglia azzurra”.

Il tabellino

PAESI BASSI-ITALIA 0-0 (0-0 pt)

PAESI BASSI (4-4-2): Kop; Casparij (dal 46’ Wilms), Spitze, Janssen, Brugts; Van de Donk, Groenen, Kaptein, Grant; Miedema, Beerensteyn (dall’86’ Snoeijs). A disp: de Jong, Weimar, Van der Zanden, Buurman, Van Dongen, Nijstad, Ripa, Leuchter, Jansen R., Egurrola. Ct: Andries Jonker

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Boattin; Giugliano (dall’84’ Severini), Caruso, Greggi (dal 62’ Dragoni); Bonansea (dal 71’ Bonfantini), Giacinti (dal 71’ Salvai), Cantore (dal 62’ Cambiaghi). A disp: Baldi, Schroffenegger, Bartoli, Bergamaschi, Beccari, Glionna, Piemonte. Ct: Andrea Soncin

Arbitro: Tess Olofsson (SVE). Assistenti: Almira Spahić (SVE) e Niklas Nyberg (SVE). Quarto ufficiale: Eva Svärdsudd (SVE)

Note: ammonita Giugliano (I), espulsa per doppia ammonizione Bonfantini (I). Spettatori 9mila

Classifica: Paesi Bassi 8 punti, Norvegia e ITALIA 6, Finlandia 5

Photo & Video Credits: Figc.it