Matrimonio con Sorpresa è un film diretto da Julien Hervé e ci narra la storia di una coppia di fidanzati, Alice Bouvier Sauvage (Chloé Coulloud) e François Martin (Julien Pestel), che un giorno decidono di sposarsi

Un classico in chiave commedia, con la garanzia della sceneggiatura e degli attori francesi, non si può sbagliare. Anche se il film prende sin da subito la piega, scontata, della diversità e delle classi sociali che scorrono lente e prevedibili fino a quando non si incontrano.

Perchè i Bouvier Savage famiglia nobile francese d’ora in poi dovrá “vedersela“ con i Martin, borghesi ma non altolocati, privi dei quell’allure auspicato.

Ed è proprio in questo contesto caratterizzato dal rifiuto aprioristico di aprirsi alle differenze e al nuovo, i due futuri sposi decidono, con una mossa a sorpresa, di “regalare” ai rispettivi genitori il perfetto cadeaux, un test del DNA.

É evidente che lo spartiacque della sinossi narrative del film è tutta qui, e si inerpica nella leggera e garbata tradizione francese del genere, che in questo caso sgomita nel magma della composizione etnica che rivelerà sorprese e riottosi pregiudizi frettolosi, tra l’aristocrazia e la piú modesta condizione sociale.

Didier Bourdon e Christian Clavier, protagonisti assoluti della commedia, si rivelano perfetti nell’incarnare vizi e virtú del francese medio, dove un venditore d’auto e un’aristocratico viticoltore si ritrovano, causa il matrimonio dei figli, a doversi confrontare loro malgrado, ma anche a far luce sulle origini della famiglia, con l’albero genealogico che scarnifica il loro vissuto e le loro assolute convinzioni.

Tra antenati, geni e commedia del puro equivoco.

Matrimonio con Sorpresa, diretto da Julien Hervé, con Christian Clavier e Didier Bourdon, data di uscita 11 luglio 2024

Photo Credit by Cinematographe.it

Intravisti per voi di Mauro Lama