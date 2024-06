Azzurre a un passo dalla vittoria

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Le azzurre con la quotata Norvegia si fermano a un solo passo dalla vittoria dopo aver dominato la partita per 80′

FERRARA – Un’occasione persa per guadagnare il primo posto in classifica nella corsa a EURO2025, ma un grande passo in avanti rispetto alla sconfitta con la Finlandia. Le azzurre si fermano a un solo passo dalla vittoria, nonostante una gara dominata per oltre 80′.

L’Italia esce comunque tra gli applausi del pubblico presente allo Stadio ‘Mazza’ di Ferrara, dopo una partita in cui ha dimostrato di non essere inferiore a nessuno. Ora la strada per la qualificazione al prossimo Europeo si fa in salita perché nonostante il favorevole pareggio tra Finlandia e Paesi Bassi, le azzurre sono terze in classifica per una peggiore differenza reti. Ora diventa basilare fare punti nelle ultime due gare in casa delle olandesi il 12 luglio e quattro giorni dopo a Bolzano contro le Finlandesi. Si qualificheranno direttamente le prime due in classifica e la terza andrà agli spareggi.

Il CT Soncin ha fine partita ha commentato così:

“Abbiamo fatto la partita che volevamo. Nel primo tempo abbiamo prodotto tanto, nella ripresa abbiamo controllato la gara concedendo il minimo sindacale a una squadra fortissima. C’è rammarico e questo significa che stiamo continuando a crescere in mentalità e consapevolezza. Abbiamo giocato con qualità in tutte le zone del campo. Sono mancati soltanto i tre punti ma ci giocheremo tutto fino alla fine del girone”.

La partita

Prima del calcio d’inizio il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori e vicepresidente vicario della FIGC Umberto Calcagno hanno consegnato a Girelli, Bonansea e Linari i riconoscimenti per aver superato il prestigioso traguardo delle cento presenze con la maglia dell’Italia.

Rispetto alla partita di Oslo il CT fa due cambi a centrocampo e uno in attacco. Confermata la difesa con Giuliani, Bartoli, Linari, Lenzini e Di Guglielmo. A centrocampo torna dal primo minuto l’MVP del campionato Manuela Giugliano con Caruso e Dragoni. In attacco torna Bonfantini al fianco di Giacinti e Bonansea.

Giugliano è subito in partita: dopo nemmeno un minuto lancia in profondità Bonansea che passa a centro area a Giacinti. Fiskerstrand para e poi devia in corner la successiva conclusione dell’attaccante bianconera. È solo il preludio del gol che arriva al 6′. Questa volta è la giovane stellina del Barcellona Dragoni a lanciare Di Guglielmo. Il terzino arriva sul fondo e serve perfettamente per l’accorrente Giugliano che segna il suo decimo gol in Nazionale.

L’Italia gioca bene e meglio. Bonansea fa impazzire la difesa avversaria con continue accelerazioni. La Norvegia si fa vedere per la prima volta al 34’ con il tiro a botta quasi sicura della vincitrice della Champions League Graham Hansen, ma Giuliani devia sulla traversa.

Il rientro dagli spogliatoi vede l’Italia continuare a dominare soprattutto sulla fascia sinistra, sfiorando subito il gol con Giacinti imbeccata dalla solita Giugliano.

Al 54’ Soncin mette in campo Greggi e Cantore al posto di Dragoni e Bonfantini. Qualche istante dopo è proprio l’attaccante esterna della Juventus ad approfittare dell’ennesimo affondo di Bonansea e di un rimpallo in area per avventarsi sul pallone e far partire un sinistro che si stampa sulla traversa a portiere battuto.

Da quel momento in poi le azzurre abbassano il baricentro e le scandinave prendono coraggio, trovando l’1-1 all’81’ con l’incornata della neoentrata Maanum sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bøe Risa. Nel finale riparte l’assalto italiano ma con poca fortuna.

Ora la Nazionale si ritroverà a luglio, cercando di riprendersi i punti immeritatamente persi nelle ultime tre gare.

Il tabellino

ITALIA-NORVEGIA 1-1 (1-0 pt)

Reti: 6’ Giugliano (I), 81’ Maanum

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bartoli (dall’84’ Salvai), Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Caruso, Giugliano, Dragoni (dal 54’ Greggi); Bonansea (dal 68’ Beccari), Giacinti (dall’84’ Piemonte), Bonfantini (dal 54’ Cantore). A disp: Baldi, Schroffenegger, Bergamaschi, Boattin, Galli, Severini, Catena. Ct: Andrea Soncin

NORVEGIA (4-3-3): Fiskerstrand; Thorisdottir, Bergsvand, Harviken, Hansen; Sævik, Engen (dal 64’ Naalsund), Bøe Risa; Graham Hansen, Terland (dal 64’ Maanum), Reiten. A disp: Pettersen, Mikalsen, Østenstad, Mjelde, Woldvik, Tandberg, Kielland, Ildhusøy, Gaupset, Haug. Ct: Gemma Grainger

Arbitro: Rebecca Welch (ING). Assistenti: Emily Carney (ING) e Anastasiya Voloshchuck (ING). Quarto ufficiale: Kirsty Dowle (ING)

Note: 2200 spettatori, ammonite Terland (N), Bonansea (I), Caruso (I)

Calendario, risultati e classifica del Gruppo 1 (Lega A)

Prima giornata: ITALIA-Paesi Bassi 2-0, Norvegia-Finlandia 4-0

Seconda giornata: Finlandia-ITALIA 2-1, Paesi Bassi-Norvegia 1-0

Terza giornata: Norvegia-ITALIA 0-0, Paesi Bassi-Finlandia 1-0

Quarta giornata: Finlandia-Paesi Bassi 1-1, ITALIA-Norvegia 1-1

Classifica: Paesi Bassi 7 punti, Norvegia e ITALIA 5, Finlandia 4

Quinta giornata (12 luglio): Paesi Bassi-ITALIA (ore 20.45, Sittard), Finlandia-Norvegia (orario e sede tbc)

Sesta giornata (16 luglio): ITALIA-Finlandia (ore 19, Bolzano), Norvegia-Paesi Bassi (ore 19, Bergen)

Photo Credits: Figc.it