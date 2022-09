6000 voti per il Campanile di San Marco

Non si vota solo il 25 settembre per le elezioni politiche. Fino al 15 settembre si può dare il proprio voto social su facebook.com/elparondecasa alle 9 scuole veneziane del Concorso Campanile di San Marco, per le opere uniche create assieme a ingegneri, orafi e artigiani.





Classifica provvisoria

Tutto può ancora cambiare, ma sul podio provvisorio vediamo al 1° posto VENEZIA la scuola Renier Michiel (1.045 voti). Nelle ultime settimane ha superato di poco la scuola Querini di MESTRE (1.017). Al 3° posto si piazza VENEZIA con il San Giuseppe del Caburlotto, in grande rimonta (993) rispetto al precedente aggiornamento e con un trend di crescita che potrebbe riservare sorprese.

All’inseguimento dei primi tre vediamo al 4° posto la scuola Querini di CHIRIGNAGO (803) e al 5° la Grimani di MARGHERA (677). Le altre quattro scuole si attestano rispettivamente al 6° la Collodi di FAVARO(382), al 7° S. ERASMO con la Vivarini (267), il Cavanis di VENEZIA all’8° (182) e la Di Cocco di Burano al 9° (155) che si consola per aver vinto il gioco della Sostenibilità “Venezia è Favolosa”, vittoria ottenuta in Piazza San Marco lo scorso 26 maggio.

PRIMO provvisorio – VENEZIA Renier Michiel

SECONDO provvisorio – MESTRE Querini

TERZO provvisorio VENEZIA Caburlotto





Premiazioni

Le scuole saranno premiate in occasione dell’evento nazionale Italian Port Days, che si svolgerà a Venezia dal 7 al 14 ottobre 2022. Nell’evento sarà consegnato il Leone di Venezia Meneghetti alla scuola di Burano. Ai voti social si aggiungeranno le valutazioni di qualità della Giuria presieduta dalla Presidente del Consiglio Comunale di Venezia Linda Damiano e composta dal gruppo autori e partner.