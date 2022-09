Previsto maltempo, Holirun rinviato di una settimana

Gli organizzatori di Holi Fun Party, in programma il week end del 3, 4 e 5 settembre al Parco Uccio, hanno deciso di rinviare tutte le attività e gli eventi previsti di una settimana visto che le previsioni meteorologiche davano pessimo tempo.

Le nuove date sono 9, 10 e 11 settembre.

In accordo con il Comune di Treviso per motivi di sicurezza pubblica si è preferito non rischiare visto che erano previsti concerti, animazione musicale e la Holi Run tutto all’aperto.

Coloro che hanno già acquistato i biglietti potranno utilizzarli nelle nuove date, chi volesse essere rimborsato può scrivere a:

[email protected]

Gli organizzatori hanno dichiarato: “Abbiamo deciso in accordo con l’Amministrazione comunale di rinviare Holi Run Party di una settimana visto che le previsioni meteo sono negative. In questi casi è meglio non rischiare visto che l’evento era previsto tutto all’aperto e ci teniamo alla sicurezza di tutti”.