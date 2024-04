106 primavere per Luigi Zanon

Auguri a Luigi Zanon per i suoi 106 anni, circondato dall’affetto dei figli e dall’amore della sua vita, Maria Carmen.

CASIER (TV) – Ha spento ben 106 candeline presso la residenza Casa Mia Casier del gruppo emeis, in provincia Treviso, dove è ospite, Luigi Zanon.

Nato il 3 aprile 1918, viene registrato all’anagrafe solo il 7, giorno della battaglia del Piave: questo singolare fatto inaugura la vita di un bambino molto vivace prima, di un soldato impavido poi. Sono ben tre le guerre che si vede costretto ad affrontare: quella di Spagna, quella di Albania e la Seconda Guerra Mondiale.

Una volta terminata la sua carriera militare, il signor Luigi trova finalmente un po’ di spensieratezza diventando maestro di ballo e istituendo una sua scuola. È proprio grazie alla scuola che, durante una gara regionale, ha l’occasione della vita: gli viene offerta la possibilità di gestire un albergo a Caorle (Ve), dove conosce il grande amore della sua vita, Maria Carmen.

Lei è un’insegnante con una cattedra temporanea a Caorle, già corteggiata da 5 pretendenti: Luigi però, da vero guerriero, non si fa scoraggiare, anzi, le propone un lavoro come cassiera per il cinema all’interno dell’albergo. Galeotto fu un documento contabile che Maria Carmen non sapeva come timbrare: la risposta al suo dubbio fu un semplice “il timbro è un bacio” di Luigi. Di lì, il matrimonio nel 1955 e un amore che dura ancora oggi: i due sposi trascorrono infatti serenamente le loro giornate in residenza. L’ultimo traguardo importante che hanno festeggiato insieme sono i 106 anni di Luigi, circondati dall’affetto dei figli, del personale della residenza e degli altri residenti della struttura. A portare i saluti e gli auguri da parte dell’Amministrazione Comunale, anche l’assessore alle Politiche sociali Leonella Mestriner.