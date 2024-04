Orsini eletto presidente di Confindustria

Emanuele Orsini emerge come il nuovo Presidente di Confindustria con un plebiscito di voti, promettendo unità e crescita per l’industria italiana



Emanuele Orsini è stato eletto presidente di Confindustria con un ampio margine di voti, ottenendo 147 voti su 173 nel consiglio generale. Questo successo è stato particolarmente significativo considerando le divisioni e le tensioni che hanno caratterizzato la campagna elettorale.

Orsini ha annunciato che il suo primo impegno sarà quello di ricompattare l’associazione, enfatizzando l’importanza di guardare avanti verso le sfide dell’industria italiana. Ha anche dichiarato la sua intenzione di lavorare per convincere coloro che non lo hanno votato, evidenziando il desiderio di unire le diverse fazioni all’interno di Confindustria.

È stato sottolineato che Orsini non intende rappresentare solo le grandi imprese, ma piuttosto vuole promuovere l’unità tra le aziende di tutte le dimensioni, riconoscendo l’importanza delle piccole imprese nel panorama industriale italiano.

La rinuncia di Edoardo Garrone è stata accolta con rispetto, consentendo a Orsini di formare liberamente la sua squadra dirigente. Orsini ha ribadito l’importanza di riportare Confindustria al centro del dibattito sulle politiche industriali e fiscali.

Il nuovo Presidente si propone di presentare soluzioni concrete per favorire la crescita delle imprese italiane, con un’attenzione particolare al dialogo, all’identità e all’unità all’interno dell’associazione.

Le congratulazioni sono giunte da varie parti, con il premier Giorgia Meloni che ha promesso il sostegno del governo alle imprese e agli imprenditori. Anche l’ex presidente Emma Marcegaglia ha commentato positivamente il ritorno di compattezza e unità in Confindustria.

Il profilo di Orsini rivela una lunga esperienza nel settore, essendo stato attivo in diverse aziende e ricoprendo ruoli di rilievo anche all’interno di altre associazioni del settore. La sua nomina è vista come un passo significativo per il futuro di Confindustria e dell’industria italiana nel suo complesso.