Il Sindaco Brugnaro presenta il contributo d’accesso a Venezia

Venezia introduce il contributo d’accesso per gestire i flussi turistici. Il Sindaco Brugnaro presenta una strategia per proteggere e preservare la città

ROMA. Ieri mattina, il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha annunciato a Palazzo Grazioli a Roma, insieme alla presidente dell’Associazione della Stampa Estera in Italia Esma Cakir, l’introduzione del contributo d’accesso per la città di Venezia. Questo provvedimento si inserisce in una visione strategica più ampia volta a proteggere e gestire in modo sostenibile l’ambiente e il patrimonio di Venezia.

Alla presentazione hanno partecipato anche l’Assessore al Bilancio Michele Zuin, l’Assessore al Turismo Simone Venturini e il direttore operativo di Vela spa, Fabrizio D’Oria.

Il contributo d’accesso, nato dalla legge di Bilancio del 2019 e successivamente aggiornato nel 2021, mira a gestire i flussi turistici e a scoraggiare il turismo giornaliero in alcune giornate specifiche, rispettando così la delicatezza e l’unicità della città di Venezia.

Il contributo sarà richiesto solo per 29 giorni selezionati tra aprile e luglio 2024. La campagna di comunicazione associata mirerà a sensibilizzare i visitatori verso un turismo più sostenibile, utilizzando una varietà di mezzi di diffusione, tra cui spot televisivi e radiofonici, manifesti, brochure e i canali online.

Il Sindaco Brugnaro ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel preservare l’ambiente e la qualità della vita dei residenti, assicurando che la città rimarrà sempre aperta e visitabile, ma invitando i turisti a una visita più consapevole e responsabile.

Il contributo d’accesso sarà di 5,00 euro al giorno e sarà applicato solo alla Città antica di Venezia. Sono previste esenzioni per residenti, lavoratori, studenti e altre categorie specifiche.

Questo provvedimento rappresenta un importante passo avanti nella gestione sostenibile del turismo a Venezia e sarà valutato attentamente durante il periodo di sperimentazione. La città si prepara così a un nuovo modo di accogliere i visitatori, promuovendo un turismo di qualità e rispettoso dell’ambiente.

Tutte le informazioni: www.cda.ve.it