Zaia: “Dopo 2 anni, speriamo che sia finalmente la fine”

È iniziato il conto alla rovescia dello scoccare esatto del secondo anno dall’inizio della pandemia Covid: 21 febbraio 2020 – 21 febbraio 2022. Questa mattina durante la conferenza stampa presso la sala della Protezione Civile a Marghera, il Presidente Luca Zaia ha auspicato: “Spero davvero che lunedì 21 si possa dare un bilancio finale di questa pandemia”.

Intanto, il Presidente del Veneto ha comunicato i dati incoraggianti di ieri: “Nelle ultime 24 ore sono 5.181 i nuovi positivi trovati in Veneto su 78.367 tamponi per un’incidenza del 6,71%. Le persone attualmente positive in Veneto sono 87.756″.

L’RT è sceso allo 0,92 contagiati da una sola persona dunque essendo sotto l’RT sotto l’1, i numeri non possono che scendere.

L’89,2% dei veneti è vaccinato. L’incidenza regionale, infine, è di 1181 casi su 100mila abitanti. Se tutti questi dati saranno confermati nelle prossime due settimane, dal 7 marzo il Veneto tornerà in zona bianca.

In realtà non cambia molto se non nell’uso obbligatorio della mascherina all’aperto che peraltro è già stato tolto su tutto il territorio nazionale, dallo scorso venerdì.

“La mascherina la porteremo quando vogliamo, per prevenire contagi non solo di Covid, magari quando entriamo in un luogo chiuso e affollato” ha concluso Zaia.

Silvia Moscati