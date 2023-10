Wedding location in Venice cercasi

Fino al 18 novembre i proprietari o coloro che possono dispongono di strutture ricettive con classificazione almeno 4 stelle, o di edifici di particolare pregio storico, estetico, architettonico, ambientale, artistico o turistico, situati nel Comune di Venezia, possono presentare il proprio interesse a diventare sede per la celebrazione di matrimoni e costituzione di unioni civili.

Venezia – È stato pubblicato l’avviso, delibera di Giunta Comunale 88/2023, per l’individuazione di edifici privati dove poter celebrare matrimoni e unioni civili nel rispetto dei requisiti prescritti dalla legge.

“Con l’ampliamento delle sedi, si mira a costituire un importante e concreto stimolo per la promozione turistica della città nonché impulso per le attività produttive e commerciali in quanto le aziende che operano nei settori della ricettività, della ristorazione e del terziario godrebbero di un’importante occasione di sviluppo per promuovere l’economia del settore e del relativo indotto, ponendo a disposizione dei cittadini che intendono contrarre matrimonio le loro location e la propria professionalità in materia di “wedding planner” si legge nel comunicato.

“Un’azione, quella di ampliare le sedi, che individua nel giorno del matrimonio una reale opportunità di valorizzazione della città nei suoi tanti e peculiari aspetti, se si pensa già alla scelta di inserire Villa Querini con il suo parco, ma si traduce anche in un aiuto concreto al territorio – spiega l’assessore Besio proponente dell’iniziativa – se si pensa all’indotto che ne deriva dalla ricettività alla ristorazione al terziario, settori che indiscutibilmente beneficeranno da uno sviluppo del servizio. Testimonianza ne è l’entusiasmo già raccolto dalle categorie alberghiere e del turismo, con cui abbiamo avuto interlocuzioni costruttive”.



Come proporre la propria location

Gli interessati, proprietari o coloro che possono legittimamente disporre di strutture ricettive con classificazione almeno 4 stelle o di edifici di particolare pregio storico, estetico, architettonico, ambientale, artistico o turistico siti nel Comune di Venezia possono presentare domanda fino al 18 novembre prossimo esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: [email protected]

Per ogni informazione è possibile rivolgersi agli Uffici di Stato Civile al n. 041 274833. Le domande pervenute saranno oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti: l’elenco degli immobili/luoghi ritenuti idonei per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione di unioni civili verrà quindi sottoposto alla Giunta Comunale che, in attuazione dell’art. 3 del D.P.R. 396/2000, provvederà alla istituzioni nelle location individuate di sedi separate di Uffici di Stato Civile.